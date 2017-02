artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Potsdam hat unter allen Landeshauptstädten den stärksten Bevölkerungszuwachs: Mit einem Plus von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr habe Potsdam 2015 den größten Zuzug erlebt, sagte Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) am Freitag. Im vergangenen Jahr seien nochmals mehr als 4000 Menschen hinzugekommen, so dass Potsdam mittlerweile rund 172 000 Einwohner habe. "Wir können feststellen, dass Potsdam weiterhin hochattraktiv ist", fügte Jakobs an. "Seit 17 Jahren erleben wir ein stabiles Bevölkerungswachstum."