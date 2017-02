artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach einer beinahe tödlichen Auseinandersetzung in einem Lokal in Berlin-Wedding will der mutmaßliche Angreifer vor dem Landgericht aussagen. Der 33-Jährige soll einen Mann geschlagen und ihn dann durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt haben. Der Anwalt des Angeklagten kündigte zu Prozessbeginn am Freitag an, sein Mandant werde sich voraussichtlich am zweiten Verhandlungstag zu den Vorwürfen äußern.