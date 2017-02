artikel-ansicht/dg/0/

Eintracht will nach zwei Niederlagen zurückschlagen

(dpa) Frankfurt/Main (dpa) - Die ersatzgeschwächte Mannschaft von Eintracht Frankfurt will nach zwei Niederlagen in Serie wieder in die Spur finden. Vor dem Gastspiel bei Hertha BSC am Samstag (18.30 Uhr) glaubt Trainer Niko Kovac unverändert an den Charakter des hessischen Fußball-Bundesligisten.

Niko Kovac will nach zwei Niederlagen in Serie zurück in die Erfolgsspur.



© Arne Dedert/dpa