"Die Philosophen haben die Welt nur unterschiedlich interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern." Es sind die bekannten Aussagen von Karl Marx und Friedrich Engels, die im Film "Der junge Karl Marx" (ab 2.März in den Kinos) eine zentrale Rolle spielen. Sie geben dem Filmgeschehen gekonnt eine Richtung. Wer war Karl Marx eigentlich? Diese Frage beantworten die meisten Menschen heute sicher nicht mit einem Schulterzucken. Dass er der Erfinder des Kommunismus ist, wird in den meisten Fällen noch vage formuliert.

Aber Einzelheiten? Raoul Pecks Drama "Der junge Karl Marx" verfehlt eine gewisse aufklärerische Wirkung nicht, ist Politdrama und Historienfilm in einem. Trotzdem werden Marx und Engels den Kinobesuchern vor allem als Menschen präsentiert, die ihre Zeit mit ganz gegenständlichen Dingen verbringen - sie lieben, trinken, rauchen. Biografische Fakten kommen in dem neuen Film durchaus zu ihrem Recht und sie runden die historischen Fakten auf angenehme Weise ab. Zu erwarten, dass die komplexe Gedankenwelt des Philosophen auf die Leinwand gebracht wird, wäre fatal. Es ist aber gelungen, einen Zugang zur Gedankenwelt von Marx und Engels zu finden und zu öffnen.

1843. Der 25-jährige Karl Marx (August Diehl) fristet als Redakteur der Rheinischen Zeitung ein karges Dasein und lebt mit seiner Frau Jenny (Vicky Krieps) in ärmlichen Verhältnissen. Bald wird das Blatt verboten und Karl Marx zieht weiter nach Paris, wo er seinen zukünftigen Freund Friedrich Engels (Stefan Konarske) kennenlernt. Engels hat gerade über die Verelendung des englischen Proletariats geschrieben.

Er liebt Mary Burns, eine Baumwollspinnerin und Rebellin der englischen Arbeiterbewegung. Engels weiß, wovon er spricht. Er ist das letzte Puzzlestück, das Marx zu einer rückhaltlosen Beschreibung der Krise noch fehlt. Engels hat als Sohn eines Fabrikbesitzers die elende Lage der Arbeiterklasse sehen können, während Marx die Not sogar am eigenen Leib erfahren hat. Gemeinsam mischen sie mit ihren revolutionären Ideen die intellektuelle Szene Europas auf, die sich immer mehr radikalisiert. Sie zetteln die Revolution an und sie betrinken sich zusammen. Schließlich mündet der Kampf gegen die Ausbeutung der Arbeiter in die Gründung des Bundes der Kommunisten und die Niederschrift des Kommunistischen Manifests. Doch ist dieser historische Moment ein Anfang oder ein Ende?

Der Film "Der junge Karl Marx" führt den Filmbesucher schnell in die Unruhen vor der industriellen Revolution. Zum Anfang liegt der Verdacht nahe, die Kamera wird bewusst in Dreck und Elend gehalten. Aber genau dieses Draufhalten macht den Film so erlebbar und transportiert die Zeit auf angenehme Art und Weise. Die Zeitreise ist so äußerst lebendig.

Fast im Minutentakt handelt Raoul Peck wichtige Stationen in Marx' Leben und in der Weltgeschichte ab. Wichtige Figuren wie die Anarchisten Mikhail Bakunin oder Pierre-Joseph Proudhon haben kurze Auftritte, die Handlung wechselt zwischen den Schauplätzen Paris, Brüssel und London. So kommt die Erzählung nur selten zur Ruhe. Als 1848 der Bund der Kommunisten gegründet wird, scheint die Verwirklichung der Vision einer besseren Welt tatsächlich möglich.

Und Karl Marx? Der Philosophhat mit nicht einmal 30 Jahren sein wichtigstes Werk getan.

Der Abspann macht deutlich, wie die Theorien von Marx und Engels verändert, missbraucht, verklärt und weitergeführt wurden. Dokumentarische Aufnahmen schlagen den Bogen in die Gegenwart. Gezeigt werden Bilder von Krieg und Unterdrückung. Martin Luther King oder Nelson Mandela sind zu sehen, die teils bewusst, teils unbewusst Marx' Ideen hochgehalten haben.

Die heutige Zeit und die Welt des frühen Industriezeitalters scheinen zwar völlig unterschiedlich, sind sich jedoch sehr ähnlich. Die Macht ist da, wo das Kapital ist, auch wenn sich die Welt äußerlich verändert.

Ganz großes Kino gab es während der Dreharbeiten auch im Kyritzer Ortsteil Ganz. Unter anderem wurde in der Ruine der alten Brennerei gedreht. Über 100 Statisten aus der Umgebung haben die Filmarbeiten unterstützt, meist unfrisiert und die Männer mit Bart. Ganz sicher werden die Statisten aus Westbrandenburg dem Filmstart am Donnerstag, 2. März, entgegenfiebern. Rasiert und mit ordentlichen Frisuren werden sie sich an die Zeit erinnern, als das idyllische Kyritz ein wenig Hollywood war.