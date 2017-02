artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (MOZ) (mae) In Fortsetzung ihrer Reihe zum Asylrecht in Deutschland lud die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung am Montagabend in die Waldgrundschule ein. Thema waren "Die nächsten Schritte zur Integration von Geflüchteten Herausforderungen für Kommunen und Engagierte."

Das Bundeskabinett beschloss in dieser Woche die konsequente Abschiebung von Nicht Asylberechtigten oder straffällig gewordenen Asylbewerbern. Dazu läuft die Diskussion um sichere Herkunftsländer und ob Afghanistan dazu gehört. Asylantragsverfahren sollen beschleunigt werden. Oft dauert es sieben bis acht Jahre, bis ein Verfahren endgültig entschieden werden kann. Zudem wird überlegt, die Zuwanderung nach Deutschland zu begrenzen.

So bekommt die Fortsetzung der Asylrecht-Veranstaltungsreihe vom Oktober 2015 in Hohen Neuendorf am Montag eine sehr aktuelle Note. Die meisten der rund 30 Teilnehmer der Runde würden ein Einwanderungsgesetz begrüßen.

"Trotz aktuell rapide zurückgehender Flüchtlingszahlen wird das Thema ,Flucht' im Wahljahr 2017 ganz oben auf der politischen Agenda stehen". Mit diesen Worten leitet Moderator Thomas Heineke vom Landesbüro Brandenburg der Friedrich-Ebert-Stiftung den Diskussionsabend an der Waldgrundschule ein. Thematisiert werden die nächsten Schritte zur nachhaltigen Integration von Geflüchteten in das Alltagsleben. "Eine große gesamtgesellschaftliche Herausforderung, der wir uns alle stellen müssen, so Heineke. Das unterstreicht auch Inka Gossmann-Reetz, die für die SPD im Landtag Brandenburg sitzt.

Neben den juristischen Rahmenbedingungen und ihren Umsetzungsmöglichkeiten in der Praxis bei Wohnungsfindung, Bildung, Arbeit, Kultur und Sport wird am Montag der Bereich Öffentlichkeitsarbeit angerissen. "Es gibt so viele positive Beispiele gelungener Integration, die bekannt werden sollten", lautete ein Tenor. Eine Hohen Neuendorfer Familie berichtet, dass sie einen 18-jährigen Afghanen bei sich aufgenommen hat, der aktuell eine Ausbildung in der Altenpflege absolviert. "Es ist spannend und eine absolute Bereicherung", erzählt das Ehepaar. Geflüchtete kennen zu lernen, helfe Ängste auf beiden Seiten abzubauen. "Natürlich gibt es unter denen, die zu uns kommen schwierige Charaktere, genauso, wie unter Deutschen", sagt Dr. Peter Knösel, Professor für Rechtswissenschaft an der FH Potsdam. Er spricht über die Schritte zur Integration von Geflüchteten und Herausforderungen für Kommunen und Engagierte.

Eingangs erläuterte der Jurist und Wissenschaftler rechtliche Grundlagen des Asylverfahrensrechts wie beispielsweise die vier Kriterien, die eine Abschiebung verhindern können. Zum einen ist dies die Anerkennung als politisch Verfolgte nach Paragraf 16a des Grundgesetzes "Das trifft nur auf ganz wenige zu". Wahrscheinlicher ist die Zuerkennung des Flüchtlingsstatus' entsprechend der Genfer Konvention. Hinzu kommen Gründe, die einen subsidiären Schutz bei Krieg oder Folter gewähren sowie Verstöße im Herkunftsland gegen die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten.

In Hohen Neuendorf leben bislang nur wenige geflüchtete Menschen. Die Stadt ist jedoch vorbereitet. In den nächsten Wochen sollen die Gemeinschaftsunterkünfte in der Borgsdorfer Margeritenstraße von Menschen, die in Deutschland Asyl beantragt haben, bezogen werden. Manche von ihnen werden als Flüchtlinge anerkannt werden und bleiben. Diese Frauen und Männer zu integrieren, ist eine schwierige Aufgabe, vor der Kommunen nicht nur in Oberhavel stehen. Seit August 2016 gilt das Integrationsgesetz. Es unter anderem legt fest, dass anerkannte Asylbewerber mindestens drei Jahre in dem Landkreis leben müssen, in welchem sie zum Zeitpunkt der Anerkennung wohnten. Das Gesetz schreibt eine Pflicht zu Integrationskursen und zu Arbeitsgelegenheiten fest.

Einig waren sich die Teilnehmer darüber, dass der Schaffung bezahlbaren Wohnraums für Menschen, denen ein Bleiberecht in der Bundesrepublik zugesprochen, oberste Priorität zukommt. "Dabei müssen wir aufpassen, der Neiddebatte keinen Platz einzuräumen, denn natürlich können Konkurrenzsituationen entstehen", verdeutlicht Dr. Peter Knösel. Tatsächlich fehlen in Oberhavel Wohnungen im niedrigen Preissegment in Ballungszentren. Darauf wiesen Vertreterinnen und Vertreter von Flüchtlingsinitiativen hin . Sie warnten zugleich vor der Entstehung ghettoartiger Siedlungen als Problemlösung. Konkret kritisierte Arne Probandt von der Initiative Willkommen in Oranienburg ein geplantes Projekt in Lehnitz. Er forderte zudem mehr Unterstützung für ehrenamtlich Tätige, auf deren Schultern sehr viel Integrationsarbeit laste, beispielsweise durch Deutschkurse.

Sprachschulungen, Arbeits- und Ausbildungsplätze für Geflüchtete sowie Fortbildungskurse für Verwaltungen, Lehrerinnen und Lehrer, Kita-Personal sowie Beschäftigte der Jobzentren sind notwendig, wenn Integration gelingen soll. Konkrete Schritte beschreibt Maria Arndt, Hohen Neuendorfs Koordinatorin für Flüchtlingsangelegenheiten, in ihrem 80-seitigen Konzept, das am Montag sehr gelobt wurde. Es ist im Internet nachzulesen unter

www.hohen-neuendorf.de