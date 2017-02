Lastwagen auf der Autobahn umgekippt

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Auf der Bundesautobahn verunglückte am Donnerstag kurz vor der Abfahrt Müllrose ein Lastwagen, er kippte dabei um. Der Fahrer des Sattelzuges fuhr um etwa 12 Uhr in Richtung Grenze. Er sah das Stauende zwischen den Anschlussstellen Müllrose und Frankfurt West zu spät und wollte nach rechts ausweichen. Dabei streifte er einen anderen Sattelzug, geriet ins Bankett und das Fahrzeug kippte letztlich um. Damit war die Bundesautobahn in Richtung Osteuropa in diesem Bereich blockiert.