Märchenhafte Froschkönig-Premiere

Nauen (MOZ) In der Awo-Begegnungsstätte in der Paul-Jerchel-Straße in Nauen sorgte jüngst die Uraufführung vom "Froschkönig" für Begeisterungsstürme. Die 2. Klasse der Graf-Arco- Schule unter der Betreuung von Anke Ramin legte sich mit einer liebevoll zusammengebastelten Märchen-Requisite richtig ins Zeug, um dem Publikum eine professionelle Premiere zu bieten. 35 Seniorinnen und Senioren kamen aus Nauen und den Ortsteilen zu diesem Stelldichein, das vom Seniorenrat Nauen auf die Beine gestellt wurde.