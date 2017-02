Sturmtief verschont Brandenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Sturmtief "Thomas" hat Berlin und viele Teile Brandenburgs weitgehend verschont, im Süden musste die Feuerwehr allerdings zu vielen Einsätzen ausrücken. Etwas heftiger traf es die Kleinstadt Guben (Spree-NeIße): Dort deckte der Sturm am Freitagmorgen bei einem Wohnhaus komplett die Schweißbahnen des Flachdaches ab. Sie fielen in den Innenhof, ohne jemanden zu verletzen. Auch Teile des Mauerwerks und Dachbleche lösten sich. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten aber in ihren Wohnungen bleiben, weil die Holzkonstruktion des Daches standhielt.

Im Süden des Landes war die Feuerwehr wegen des Sturmtiefs deutlich häufiger gefordert als an durchschnittlichen Tagen. In der Nacht zum Freitag gab es demnach 37 Einsätze unter anderem wegen umgestürzter Bäume und Telefonmasten. Auf der Bahnstrecke zwischen Cottbus und Görlitz lag am frühen Morgen nach Angaben der Regionalleitstelle Lausitz ein umgefallener Baum auf den Gleisen. Der Zugverkehr sei deshalb zeitweise unterbrochen gewesen.

In Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) wurden in der Nacht die stärksten Windgeschwindigkeiten mit bis zu 86 Kilometern pro Stunde gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In der Hauptstadt waren es bis zu 79 Stundenkilometer in Dahlem.

Örtlich kam es wegen des Sturmtiefs auch zu Unfällen. Auf dem südlichen Berliner Ring (A10) bei Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) wurde laut Polizei der Fahrer eines Kleinlastwagens am frühen Morgen leicht verletzt. Eine Windböe erfasste sein Fahrzeug und drückte es gegen eine Mittelleitplanke, woraufhin es umkippte. Im Landkreis Teltow-Fläming stürzte ebenfalls wegen einer Windböe auf einer Bundesstraße bei Gadsdorf der Anhänger eines Fahrzeugs um.

In Berlin war die Lage deutlich entspannter. Es gab zwei Fälle, bei denen sich Bleche gelockert hatten, wobei die Feuerwehr nicht eingreifen musste, wie ein Sprecher am Morgen sagte. "Berlin wurde verschont."

Das Sturmtief löste sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) über dem Baltikum auf, nachdem es die Region Berlin-Brandenburg durchquert hatte. Die Anlagen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten wurden am Freitag größtenteils wieder für Besucher geöffnet. Einzig der Park Babelsberg in Potsdam bleibe zunächst geschlossen, um Gefährdungen durch instabile Bäume auszuschließen, teilte die Stiftung mit. Sie hatte nach einer DWD-Unwetterwarnung am Donnerstag angekündigt, ihre Anlagen am Freitag zu schließen.