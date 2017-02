artikel-ansicht/dg/0/

"Ja hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob Sie's wussten, aber ..." Die ersten Sätze seines Comedy-Programms sind gleichzeitig ein Markenzeichen von Rüdiger Hoffmann. Süffisantes Grinsen, der betont langsame Singsang seiner Stimme, trockener Humor - dieser Typ ist in der deutschen Kabarettszene einzigartig. Dabei scheint Rüdiger Hoffmann jede Hektik fremd. Pointen-Salven sind nicht unbedingt sein Ding. Der Witz des gebürtigen Paderborners (NRW) kommt langsam in Fahrt, aber dann gewaltig. Mit seiner eher zähen Sprechweise verkörpert er für viele das Klischee des Ostwestfalen schlechthin. Böse Zungen behaupten gar, der Menschenschlag sei zuweilen langsam und manchmal "schwer von Begriff". Lokalpatriot Rüdiger Hoffmann würde das natürlich vehement bestreiten. Obwohl er heute mit seiner Familie in Bonn lebt.

Mit seinem neuen Programm "Ich hab's doch nur gut gemeint ..." gastierte er gerade in Schwedt und Neuruppin. Zu seinem 30jährigen Bühnenjubiläum widmete sich der Familienvater darin wieder einmal seinen Mitmenschen und ihren teils absurden Alltagsdramen. Doch jeder Situation gewinnt der hintersinnige Hoffmann schließlich etwas Gutes ab. Sei es die neue Gesundheits-App, die er an seiner Bekannten testet oder eine Trauerrede, die er mit Gags auflockert.

Apropos Gags: Das sind bei Rüdiger Hoffmann nicht nur Geistesblitze. Seine Lacher entstehen oft am Schreibtisch. "Zu Hause habe ich ein Studio, in dem ich meine Ruhe habe und mich zurückziehen kann. Ich nehme mir immer vor, dass ich vier Stunden am Tag schreibe. Da bin ich sehr diszipliniert", erklärt der 52Jährige. Für seine Geschichten lasse er sich aber auch gern vom Alltag inspirieren. "Wenn ich also unterwegs bin, sammle ich ständig Ideen, die ich in Notizbücher notiere."

Die Reaktion des Publikums differiere bundesweit. "Tatsächlich gibt es starke Unterschiede. Während es der Osten gern schlüpfrig mag, lieben die Bayern die Schenkelklopfer. Im Norden wiederum trifft man im Publikum eher auf die stillen Lacher. Sie animieren ihre Nachbarn durch kleine Rippenpuffer zum Mitlachen. Und das Rheinland lacht gern und manchmal so laut, dass ich fast von meinem Stuhl kippe. Überall ist es anders und das ist auch schön."

Lampenfieber hat Rüdiger Hoffmann, der Gerhard Polt als sein kabarettistisches Vorbild nennt, den eigenen Worten nach immer noch. "Da ist immer eine gewisse Aufregung vor jedem Auftritt. Auch nach all den Jahren auf der Bühne kann ich sie noch spüren. Sie gehört zu mir wie mein Stuhl und wirkt sich positiv auf meinen Auftritt aus."

Ganz entspannt geht der Comedian sein "Sonntagsfrühstück" an. Egal, ob auf Tournee oder zu Hause mit seiner Frau, mit der er seit 1998 verheiratet ist: Aprikosenmarmelade steht eigentlich immer auf dem Frühstückstisch: "Ich esse wirklich jeden Morgen Aprikosenmarmelade auf meinem Brötchen. Das war auch der Grund, dass mein letztes Programm diesen Titel trug." Nach dem Morgenmahl spielt der Künstler gern Gitarre oder Tennis. "Meine Freizeit ist mir absolut wichtig. Auch meiner Familie widme ich sehr viel Zeit", sagt der Komiker. Den Sommer verbringen die Hoffmanns sehr gern im Häuschen auf Ibiza.

Sein Showtalent stamme vom Vater, der neben dem Beruf Piano spielte, das Durchhaltevermögen von der Mutter. Bereits in seiner Paderborner Schulzeit trat Rüdiger Hoffmann mit Rock- und Theatergruppen auf. Mit Ralf Kabelka spielte er schon damals in der Kabarettgruppe "Die Pappnasen". Eigentlich wollte Rüdiger Hoffmann mal Lehrer werden, merkte aber schon während des Studiums, dass er mit seinen coolen Sprüchen wohl nicht nur Unterrichtsstunden auflockern kann. Nach einigen Erfolgen auf den Bühnen Deutschlands folgte 1995 sozusagen der Ritterschlag: Rüdiger Hoffmann brillierte damals vor rund 80 000 Zuschauern - als Ein-Mann-Comedy vorm Konzert der Rolling Stones beim Schüttdorfer Open Air. Andere Künstler, darunter Peter Maffay, sollen als Vorband der "Stones" mit Flaschen beworfen worden sein. Nach Rüdiger Hoffmanns Auftritt gab's dagegen sogar noch ein Treffen mit Keith Richards.

Nun kam die Karriere so richtig in Fahrt. Die kabarettistische Entdeckung der Langsamkeit wurde u.a. fester Bestandteil von "RTL Samstag Nacht". Als personalisierter Zauberspiegel war er u.a. in Otto Walkes "Sieben Zwerge"-Kinofilm-Parodie zu sehen. Rüdiger Hoffmann bereicherte seitdem fast jedes bundesdeutsche TV-Format: Von "Verstehen Sie Spaß" bis "Wetten dass ...!?". Von "Quatsch Comedy Club" bis "Schillerstraße". Für Wortwitz und Bühnenpräsenz gab es Auszeichnungen wie "Goldene Europa" und "Echo".

2007 veröffentlichte der Komödiant sein erstes Musikalbum mit dem Titel "Sex oder Liebe". Neben Popsongs sind auch rockigere Töne zu hören. Der Song "Testosteron" erinnert etwa stark an Rammstein, was laut Hoffmann auch beabsichtigt ist. Im "Roncalli"-Zirkus präsentierte er einst sein Programm "Das beste aus 25 Jahren", das es mittlerweile auf DVD gibt.

Gerne würde der Meister der emotionalen Selbstbeherrschung seine Musik auch live spielen. Doch dafür müsste Rüdiger Hoffmann erst einmal die nötige Zeit finden. "Ich liebäugele durchaus damit, mit einer Band auf Tour zu gehen. Dann würde ich aber nur in ganz kleinen Klubs auftreten." Berlin und Brandenburg stünden dann selbstverständlich mit auf dem Tournee-Plan. Bis dahin begleitet sich der Komiker in seinen Programmen weiter selbst am Klavier und schreibt im stillen Kämmerlein fleißig witzige Storys auf. Verschmitzt, intelligent und hintersinnig.