Plötzlich Bürgermeister

Neustadt (RA) Lokalpolitik ist für Karl Tedsen nichts Neues. Dass er aber nun im Alter von 70 Jahren an die Spitze der Verwaltung gewählt würde, kommt dennoch überraschend. Tedsen sieht das als Bestätigung seiner bisherigen Arbeit als Fraktionsvorsitzender in der Stadtverordnetenversammlung an.

Am Donnerstag, zweieinhalb Tage nach der Wahl, hat sich Tedsen schon in seine Funktion als neuer ehrenamtlicher Bürgermeister von Neustadt eingefunden. Doch auch für ihn kam diese Wendung überraschend. "Wer hätte zu Beginn der Wahlperiode gedacht, das Sabine Ehrlich eine Anstellung beim Amt bekommen würde und deshalb ihren Posten abgibt", sinniert er. Ehrlich war mehr als 20 Jahre lang die Bürgermeisterin. Nach dem Angebot, fortan die öffentliche Schulbibliothek der Prinz-von-Homburg-Schule zu leiten, musste sie sich aber entscheiden. Für Tedsen war es die Chance, nachzurücken, als am Montagabend die Neustädter Stadtverordneten über einen Interims-Bürgermeister abstimmten.

Tedsen kam eher zufällig in die Region. Geboren wurde er 1946 im niedersächsischen Friesoythe. Dort arbeitete er 43 Jahre lang als Polizeibeamter. Neben der Jagd in seiner Freizeit und der Arbeit mit Jagdhunden hat ihn die politische Mitarbeit schon immer interessiert. "Das ist meine Leidenschaft", sagt er. So trat er 1973 der CDU bei und hatte dann ab 1976 ein Mandat als Ratsherr, also als Stadtverordneter, in Wildeshausen inne. Dort war er auch mit dem Unternehmer Rolf Hüffermann befreundet, der ebenfalls Jäger war. Als dieser sich nach der Wiedervereinigung nach Standorten in den neuen Bundesländern umsah, kam er auf Neustadt. Das lag nicht zuletzt daran, dass Wildeshausen ebenfalls auf der Suche nach Partnerstädten gewesen war und letztlich Verwaltungshilfe für Neustadt geleistet hatte. Tedsen begleitete die Ansiedlung von Hüffermanns Firma - ein jahrelanger Prozess, wie er sagt. "Wir waren dann immer bei Vollmond um Neustadt jagen. Also waren wir alle vier Wochen hier", so Tedsen. Die ständige Fahrerei endete damit, dass sich der jetzige Bürgermeister 2002 seinen ersten Wohnsitz in Neustadt sicherte. Zwei Jahre zuvor hatte er seine zweite Frau kennengelernt, die er schließlich drei Jahre später heiratete.

2002 wurde Tedsen dann auch von der CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Sigrid Nau angesprochen. "Ich wurde so erzogen, dass man nicht nur kritisieren sollte, sondern stattdessen mitgestalten", sagt der 70-Jährige. Also sagte er zu und wurde dann 2003 bei der Kommunalwahl ins Stadtparlament gewählt. Als er 2006 pensioniert wurde und damit genug Zeit hatte, übernahm er den Fraktionsvorsitz in der Neustädter Stadtverordnetenversammlung. Dieses Amt bekleidete er auch über drei Legislaturperioden bis zu seiner Wahl als Bürgermeister.

Für die Arbeit in den kommenden zweieinhalb Jahren, die in der aktuellen Wahlperiode verbleiben, ist Tedsen vor allem einem Diktat unterworfen: den Finanzen. "Die Zwangsjacke ist der Haushalt", sagt er. "Wir haben einen Schuldenstand von rund 3,4 Millionen Euro. Unsere Einnahmen sind ein Durchlaufposten." Denn in einem durchschnittlichen Jahr nehme die Stadt rund 3,2 Millionen Euro durch Steuern und Zuweisungen des Landes ein, müsse aber allein schon an Kreis- und Amtsumlage rund 2,8 Millionen Euro zahlen. Dadurch habe es in der Vergangenheit vor allem eine Lösung gegeben: "Wir leben von Jahr zu Jahr nur von den Kassenkrediten" so Tedsen. Diese funktionieren wie ein Dispositionskredit für Privatleute. Und auch wenn die aktuelle Zinssituation gut ist, möchte der Bürgermeister langfristig weg von den Schulden.

Da er sich keine große Hoffnung auf die Ansiedlung großer Unternehmen macht, möchte er die Lebenssituation in der Stadt verbessern, um so mehr Einwohner zu halten. "Wir sind eher eine Wohnstadt und haben auch eine gute Anbindung nach Berlin. Damit vor allem junge Menschen hier leben wollen, brauchen wir auch Kitas, einen Jugendclub und unser Freibad." Letzteres ist seit zwei Jahren geschlossen, weil es mit erheblichem finanziellen Aufwand saniert werden müsste. Doch da die Stadt seit Jahren dem Kreis ein Haushaltskonsolidierungskonzept vorlegen muss, wird von der Kommunalaufsicht auch immer wieder darauf gepocht, gerade diese freiwilligen Aufgaben zu kürzen. "Aber gerade das macht doch das lebenswerte soziale Umfeld aus", ist Tedsen überzeugt.

Soweit es möglich ist, möchte er daher die Stadt wohnenswerter machen, um durch mehr Einwohner auch die Einnahmesituation zu verbessern. "Wir haben einige Bebauungspläne in der Entwicklung, die für günstiges Bauland sorgen werden. Ich möchte auch, dass wir noch in diesem Jahr das Freibad wieder in Betrieb nehmen." Dabei setzt er auf die Pläne, daraus ein Naturbad zu machen - also etwa durch eine Schilfkläranlage, die auch wieder die Betriebskosten senken würde. "Wir werden dabei auch verstärkt auf Ehrenamtler setzen müssen, um den Betrieb kostengünstig zu halten." So stellt er sich etwa vor, dass Renter in ihrer Freizeit mit geringem Zuverdienst Rasen mähen oder die Kasse für ein paar Stunden besetzen könnten. Für die vor der Eröffnung nötige Sanierung liegt laut Tedsen auch schon eine Förderzusage vor.

Da die Prüfung des Jahresabschlusses für 2011 durch das kreisliche Rechnungsprüfungsamt abgeschlossen ist, hofft er auch auf Mittel vom Land. Weitere Projekte, um die Stadt lebenswerter zu gestalten sind etwa die Neugestaltung des Bahnhofs. "Er ist für viele das Tor zur Kleeblattregion. Das ist bisher nicht das beste Entree. Um das zu ändern, müssen wir endlich konzeptionell mit den Eigentümern arbeiten." Darüber hinaus sieht er in der Suche nach Nachnutzungen von Immobilien neue Chancen. Als Beispiel dafür nennt Tedsen den alten Standort des Nettomarktes: "Dort könnte doch ein Fitness-Center einziehen." Ansonsten sei die Stadt bis auf einen noch fehlenden Drogeriemarkt gut aufgestellt, mit Discountern und Vollsortimentern, einem guten Schulangebot und Dank des Landesgestüts auch einem Alleinstellungsmerkmal. Und nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Gespräche zur Zukunft der Graf-von-Lindenau-Halle sieht Tedsen seine Stadt auf einem guten Weg.