Ein Leben für Flamenco und Varieté

Sie stand mit Armin Mueller-Stahl, Nina Hagen und Frank Schöbel auf der Bühne. Mit ihren Tourneeprogrammen bereiste sie die halbe Welt. Auf bis zu 300 Auftritte brachte es die Künstlerin im Jahr - von Karl-Marx-Stadt bis Kuba! Nora Lantez ist zweifelsohne eine Ikone des deutschen Flamenco. Jetzt hing die Grünheiderin nach 50 fantastischen Bühnenjahren ihre Tanzschuhe an den Nagel. Doch so richtig aufhören wird sie wohl nie. Ihr Ballettstudio in der Grünheider Luisenstraße ist zumindest noch voll ausgestattet. "Aber mit der großen Show ist es vorbei", seufzt die wunderschöne Frau mit den blauen Augen. Dann schwärmt sie von der "Wahnsinnskraft" des Flamenco. "Was ich fühle, kann ich im Tanz sofort umsetzen", so die gebürtige Schwäbin.

Mal stand sie vor 500 Menschen auf der Bühne, mal vor 5000. Ihren allerersten großen Auftritt hatte sie mit 17 - in Kuba! Doch ausgerechnet auf der Karibikinsel kränkelte die junge Tänzerin. Aber ein echter Profi kennt keinen Schmerz. Trotz Fieber ging jeden Abend der Vorhang auf. Danach folgte eine Karriere wie im D-Zug-Tempo: "Koffer auf, Koffer zu - so ging das eigentlich jahrzehntelang."

Zu Hause ist der Star im idyllischen Grünheider Ortsteil Altbuchhorst, seit jeher Refugium für Künstler und Prominente. In den 70er und 80er Jahren sorgte Altbuchhorst auch mal als Wohnsitz von DDR-Regime-Kritiker Robert Havemann für Schlagzeilen. Heute ist die waldreiche Gegend rund um den Peetzsee ein beliebtes Ziel für Urlauber und Tagesgäste. Nora Lantez lebt seit über 30 Jahren hier. Ihr Sonntagsfrühstück kann sie meist mit Blick auf den See genießen. Entweder vom schmucken Haus aus, in der warmen Jahreszeit auf dem herrlichen Wassergrundstück.

Lantez' Karriere gleicht einer atemberaubenden Story. Regisseure aufgepasst - das ist vielleicht ein lohnender Filmstoff: Los geht es praktisch schon mit sechs Jahren, als die Mutter die kleine Dagmar Neuer (so der bürgerliche Name) in Heidelberg in den Zug Richtung Ostberlin setzt. Hier lebt sie fortan bei ihrer Oma, wächst aber später in einem katholischen Kinderheim in Berlin-Pankow auf. Doch als die Taufe ansteht, zeigt sich ihr leiblicher Vater alarmiert, entführt "sein" Kind nach Neuruppin und gibt es schließlich nur gegen das Versprechen frei, dass Dagmar nicht wieder ins Heim zurückkehren muss und stattdessen abwechselnd bei ihm und bei der Oma leben darf.

Dagmar Neuers Halt ist ihr Ehrgeiz, Tänzerin zu werden. "Zur Bühne zog es mich schon immer, zum Ballett, um genau zu sein", berichtet die sympathische Künstlerin. Über den Tanz-Zirkel des VEB Bergmann-Borsig kommt sie zum Haus der Jungen Talente in die Ballettgruppe. Mit 16 entdeckt sie hier Artist Erwin Schenk, der für seine Hebeakrobatik nach einer neuen Partnerin sucht. Schenk ist ein mit den Esperantos berühmt gewordenes artistisches Universal-Genie - standhafter Untermann ebenso wie waghalsiger Sprung-Filou. Er und Bruder Werner, Trainer der DDR-Olympia-Turner, bauen Dagmar Neuer systematisch zu einer Spitzen-Artistin auf.

Gleich nach den staatlichen Bühnenprüfungen geht es als Duo Rubin in einem Varieté-Programm auf Welttournee. Die DDR ringt um internationales Ansehen - auch auf Show und Bühne. "Es ging für mich u.a. in den Sudan, nach Syrien, Ägypten, Vietnam, China, Schweden, in die Sowjetunion und die Schweiz." Künstler-Agentur und DDR-Kulturministerium ebnen die Wege und kassieren Valuta-Gagen. Mit von der Partie sind Leiter-Äquilibristen, Schlagerstars wie Klaus-Dieter Henkler, das Orchester Alfons Wonneberger, später auch Regina Thoß und Dagmar Frederic.

"Dann wurde ich für den Zirkus "Olympia" engagiert. Für die Kugellauf-Nummer The Trififi Girls." Drei Artistinnen sprangen dabei auf fast ein Meter große Kugeln, um sie - auf ihnen balancierend - bis auf sieben Meter Höhe zu bugsieren. Bei den unvermeidlichen Abstürzen steht Erwin Schenk am Fuße der Laufbahn-Stellage, um die Mädchen aufzufangen. Dagmar Neuer schafft es, kein einziges Mal seine Fänger-Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber gefangen zeigt sie sich durchaus von ihrem elf Jahre älteren Partner. Sie heiratet ihn schließlich. Aber Jahre später, bei einem Gastspiel in der Schweiz, wird er Opfer seiner Kletterleidenschaft: Bei einer Bergtour stürzt Schenk 40 Meter in die Tiefe und verunglückt tödlich. Die Trauerphase dauert eine kleine Ewigkeit.

Doch die Akrobatin rappelt sich wieder auf. Ob Spanischer Tanz, Training für einen Kautschuk-Akt oder Stepp-Tanz - Dagmar Neuer bemüht sich um in der DDR seltene Privatlehrer und lässt sich von Choreographen Tänze kreieren. Kostümbildnerinnen des DDR-Fernsehens entwerfen die passende Garderobe. Komponist Günter Fischer produziert Bühnenmusiken ganz nach ihrem Wunsch. Auch wenn es abenteuerlich klingt: Für eine Stepptanz-Nummer lässt sie sich ausgerechnet von den Puhdys begleiten. Dagmar Neuer hat den Esprit und den Charme, die Leute für sich zu gewinnen. So wie einst das Ehepaar unter Omas Wohnung, die dem Nachwuchstalent fest vereinbarte Zeiten einräumen, um ihr die dröhnenden Stepp-Übungen zu ermöglichen.

1984 heiratet Dagmar Neuer, mittlerweile unter dem Künstlername Nora Lantez im Osten ein Star, den Komponisten, Musiker und Schauspieler Wolf Butter, mit dem sie fortan auf der Bühne steht. Das Duo "Capeau Claque" ist geboren - eine getanzte Show im Stil der 20er Jahre, mit Steppnummern, Klarinetten- und Saxophon-Soli.

Spanischer Tanz und Flamenco rücken Mitte der 80er Jahre bei Nora Lantez immer stärker in den Focus. Es folgen Gastrollen an der Komischen Oper, im Friedrichstadtpalast, Lehraufträge an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, an der Ballettschule am Kurfürstendamm sowie Gestaltung und Umsetzung ihrer eigenen Bühnenshow Flamenco-Impressionen. Die Tanz-Leidenschaft hat sich längst auf Tochter Theresa (39), heute eine gefragte Flamenco-Tänzerin, übertragen. Im Juli 2016 beendete Nora Lantez im Berliner Kino Babylon mit einer Abschluss-Soiree ihre große Karriere.

Zum Schluss überrascht Nora Lantez noch mit der Aussage, dass sie bis zum Schluss vor Auftritten mit Lampenfieber kämpfte. "Diese Aufregung vor Shows bin ich nie los geworden, was mich immer ärgerte", schmunzelt die Frau mit dem dunklen Haar. Wenn sie heute mal eine Luftveränderung braucht, düst sie mit Gatte Wolf Butter Richtung Süden auf die Finca in Spanien.

