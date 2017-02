Kunterbunt fertig zum Einzug

artikel-ansicht/dg/0/

Althüttendorf (MOZ) Es ist vollbracht: in Althüttendorf wurde am Freitag eine der modernsten Kitas der Region eröffnet. Am Mittwoch ziehen Kinder und Erzieher um. Anfangs wird das Haus nicht voll ausgelastet sein. Doch schon die strategisch günstige Lage in Autobahnnähe könnte das ändern.

Wenn die Kita-Kinder in der nächsten Woche ihr Provisorium im Gemeindehaus verlassen und das fertig sanierte Gebäude betreten, werden sie Augen machen. "Es ist super geworden. Pädagogisch lässt es sich hier richtig gut arbeiten", sagt Kathrin Gelzinnus. Obwohl die Kita-Leiterin schon kommende Woche selbst den nächsten Nachwuchs erwartet, ist sie am Freitag in die Einrichtung gekommen, um bei der feierlichen Eröffnung in Althüttendorf dabei zu sein.

Das Kita-Personal war in den Planungs- und Gestaltungsprozess mit involviert und zum Beispiel an der Auswahl der Fliesen beteiligt. Genauso wie die Johanniter-Unfall-Hilfe als Betreiber der Einrichtung. Ihre Vertreter hatten sich aus gegebenem Anlass in karamellbraune Uniformen geworfen, um mit Amt, Gemeinde und weiteren Gästen anzustoßen. "Es hat Zeit gebraucht. Es hat Geld gebraucht. Aber das Ergebnis ist überwältigend", meinte Ralf Opitz, Regionalvorstand der Johanniter und selbst Althüttendorfer.

Zu den genauen Umbaukosten wurde am Nachmittag nichts gesagt, die Investitionssumme in der Vergangenheit aber auf 600000Euro beziffert. Die Maßnahme ist aus verschiedenen Fördertöpfen bezuschusst worden, doch auch die 600-Einwohner-Gemeinde hat ihren Anteil an der Modernisierung. So sind allein im vergangenen Jahr 120000Euro aus dem Althüttendorfer Haushalt ins Vorhaben geflossen.

Dementsprechend stolz zeigte sich Bürgermeister Siegfried Ortlieb auf die hellen kindgerechten Räumlichkeiten. Das Gemeindeoberhaupt dankte in seiner Rede allen Geldgebern, der Amtsverwaltung, den Johannitern, Planern und den beteiligten Baufirmen. Pfarrer Ralf Schwieger bat in einer kurzen Andacht um Gottes Segen für die Einrichtung und Amtsdirektor Dirk Protzmann sprach noch einmal die Dauer des Umbaus an - auch verursacht durch das Warten auf die Bewilligung der Fördermittel. "Was lange währt, wird meistens gut", so der Verwaltungschef in seinen Grußworten.

Vor zweieinhalb Jahren war die Kita "Kunterbunt" aufgrund der Sanierungsarbeiten ins Gemeindehaus gezogen. Am Mittwoch nun sollen alle endlich aus der übergangsweisen Betreuungsstätte ausziehen und werden ihr aufpoliertes Domizil wahrscheinlich kaum wiedererkennen.

Es verfügt über mehrere Räume zum Spielen und Forschen. In einer geräumigen Küche werden die Kinder versorgt und ans Thema gesunde Ernährung herangeführt. Schon der große helle Eingangsbereich mit der Garderobe dürfte die Eltern freuen. Der hintere Teil für die Null- bis Dreijährigen verfügt über eine altersgerechte Spielfläche, Rückzugsmöglichkeiten, ein Mini-Klo und einen Wickeltisch, den die Kinder über eine Treppe sogar selbst erklimmen können.

Die Bauarbeiten am Spielplatz draußen beginnen am Montag. Die neue Fasssauna steht bereits. Aus Sicht von Margita Fischer-Heiland, bei den Johannitern Bereichsleiterin der Kinder- und Jugendarbeit, ist sie ein echtes Plus. "Die Kinder werden dadurch weniger infektanfällig sein", berichtet sie aus Erfahrung.

Was die Zahl der Knirpse betrifft, ist noch Luft nach oben. 24 sind es derzeit, auch aufgrund der Platzverhältnisse in der Übergangsbehausung. Sie werden von fünf Erzieherinnen betreut. Im frisch sanierten Flachbau ist Platz für 45 Kinder. Ralf Opitz hofft, dass das Haus bald ausgelastet ist. Natürlich soll das Betreuungskonzept Eltern für die moderne Einrichtung begeistern. Letztlich sei laut Opitz aber auch die Lage der Kita in Autobahnnähe strategisch günstig. Schon jetzt werden viele Kinder aus umliegenden Orten betreut. Wie die kommissarische Kita-Leiterin Stefanie Klatt berichtet, kommen die meisten aus Joachimsthal und Senftenhütte, nur zwei aus Althüttendorf.