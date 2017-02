Kirchengemeinde will für Hort kämpfen

artikel-ansicht/dg/0/

Zwar verfügt die Evangelische Grundschule über ein Hortgebäude auf dem Schulhof - darin können jedoch laut Betriebsgenehmigung durch das Land maximal 106 Kinder betreut werden. Die restlichen rund 80 Grundschüler mit Hortanspruch werden derzeit in Klassenzimmern betreut. Für diese Doppelnutzung als Unterrichts- und Horträume hat der Träger eine befristete Übergangsgenehmigung vom Land erhalten. Denn eigentlich widerspricht dies den gesetzlichen Vorgaben. Mittlerweile hat die Evangelische Gesamtkirchengemeinde als Träger des Horts diese Ausnahmegenehmigung seit fünf Jahren - eine belastende Situation sowohl für die Kinder als auch die Hortmitarbeiter.

Deshalb setzten alle beteiligten ihre Hoffnung auf den Neuruppiner Investor Ulrich Kaatzsch. Dieser hatte angeboten, im Zuge der Bebauung der Fläche neben dem Sportcenter, auf der mehrere Stadtvillen entstehen sollen, auch ein Hortgebäude errichten zu lassen. Dieses Angebot zog der Bauherr am Donnerstag zurück (RA berichtete). Grund dafür dürfte der massive Widerstand der Anwohner sein, die sich zu einer Bürgerinitiative formiert und gegen die Pläne gekämpft haben. Kommentieren wollte Kaatzsch die Gründe jedoch nicht.

Der Kita-Ausschuss der Evangelischen Grundschule hat mehrere Möglichkeiten durchgespielt, mehr Platz für die Nachmittagsbetreuung zu schaffen. Eine praktikable Alternative ist für die Gesamtkirchengemeinde als Träger des Horts aber nicht in Sicht - allein schon aus finanziellen Gründen. Zudem kommt eine Erweiterung des bestehenden Hortgebäudes oder gar ein Neubau nicht in Frage, da sonst das Schulhofgelände zu klein werden würde. Eine Aufstockung des Hauses wiederum ist aus statischen Gründen nicht möglich, heißt es in dem Schreiben, dass die Kirchengemeinde am Donnerstag erstellt hat. Andere geeignete Räume im näheren Umkreis konnten bisher ebenfalls nicht gefunden werden. Denn den Kindern soll weiterhin ermöglicht werden, das Außengelände der Schule zum Spielen zu nutzen. Laut dem Papier wäre die Fläche neben dem Sportcenter ein optimaler Standort, da sie den Grundschülern kurze und vor allem sichere Wege zwischen Schule und Hort ermöglichen würden.

Den Vorschlag der Bürgerinitiative, die Einrichtung auf einer derzeit freien Fläche am Justizzentrum auf der anderen Seite der Scholtenstraße anzusiedeln, hält Rainer Fellenberg vom Kita-Geschäftsführungsteam der Kirchengemeinde für nicht praktikabel.

"Bei Nichtrealisierung des Vorhabens können im Evangelischen Hort im nächsten Schuljahr nur 106 Kinder betreut werden. Die Übrigen müssten auf andere Einrichtungen verwiesen werden." Denn dann wäre die Stadt in der Pflicht, die Betreuung der Evi-Grundschüler sicherzustellen. Ob die Verwaltung diese Mehrbelastung stemmen könnte und wie sie die aktuelle Entwicklung bewertet, war bis Redaktionsschluss nicht zu erfahren.

Aufgeben will der Kita-Ausschuss jedenfalls noch nicht. "Wir hoffen auf eine konstruktive Zusammenarbeit im Interesse unserer Kinder", schließt das Schreiben ab. "Wir bleiben bei den Plänen und hoffen, dass wir Herrn Kaatzsch umstimmen können und auch die Stadt auf unserer Seite haben", sagte Fellenberg dem RA.