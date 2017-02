Skispringerin Carina Vogt erneut Weltmeisterin

artikel-ansicht/dg/0/

Lahti (dpa) Skispringerin Carina Vogt ist wieder Weltmeisterin. Nach dem Titelgewinn 2015 in Falun und dem Olympiasieg 2014 triumphierte die Degenfelderin in Lahti erneut. Nach Rang drei im ersten Durchgang, in dem sie 98,5 Meter erreicht hatte, sprang Vogt auf 96,5 Meter und überholte die vor ihr platzierten Konkurrentinnen. Vogt setzte sich vor den Japanerinnen Yuki Ito und Sara Takanashi durch.