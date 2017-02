Windplan geht in die dritte Runde

artikel-ansicht/dg/0/

Befürworter und Gegner von Windkraftanlagen bringen sich langsam wieder in Stellung. Schon zweimal wurde der Teilplan "Winderernergienutzung" öffentlich ausgelegt und letztlich wieder kassiert, der erste 2012 und der zweite Anfang 2016. Tausende Hinweise und Bedenken gingen bei der Regionalen Planungsgemeinschaft ein. Veränderte Grundsätze, die sich aus der aktuellen Landesplanung sowie diversen Gerichtsurteilen ergeben, mussten eingearbeitet werden. Es gab Einwendungen von Behörden, wie dem Deutschen Wetterdienst, der Flugsicherung oder des Landesbetriebes Straßenwesen. Zudem führten nachgewiesene Brutvorkommen geschützter Vögel zu Veränderungen der Planung.

Am 31. Januar hat die Regionalversammlung mit Vertretern aus Märkisch-Oderland, Oder-Spree und der Stadt Stadt Frankfurt nun den dritten Entwurf verabschiedet. "Das Gebiet hat sich gegenüber dem zweiten Entwurf um 300 Hektar reduziert", erklärt Wolfgang Rump, Leiter der Planungsstelle in Beeskow. Bei allen ist die 1000-m-Abstandregelung zur Wohnbebauung festgeschrieben. Der neue Kriterienkatalog habe viele zunächst geplante Standorte ausgeschlossen, insgesamt 35, wie Rump erläutert.

Es sei der Forderung nachgekommen worden, eine Umzingelung durch Windkraftanlagen auszuschließen, so wie im Fall Alt Zeschdorf. Dort hatte die Bürgerinitiative mit ihrem massiven Protest Erfolg, von dem letztlich weitere Regionen im Planungsgebiet profitierten. Das Kriterium "keine Umzingelung von Kommunen" gilt für das gesamte Planungsgebiet.

Insgesamt sind im dritten Entwurf 33 Windeignungsgebiete ausgewiesen. Sie sollen das Bauen oder auch Repowering (kleine Anlagen werden durch größere leistungsstarke ersetzt) auf insgesamt 7350 ha ermöglichen. Für Märkisch-Oderland geht es um 15 Gebiete (siehe Info-Kasten). Drei seien kleiner und drei größer als im zweiten Entwurf, erläutert Rump. Kleiner sollen die für Friedersdorf-West, Müncheberg-Mittelheide sowie Wulkow-Booßen werden, deutlich größer hingegen die in Beiersdorf-Freudenberg, Lebus-Mallnow und Seelow-Vierlinden. "Wesentliche Gründe für die Verkleinerung von Eignungsgebieten ist das nachgewiesene Vorkommen von geschützten Vogel- und Fledermausarten", erklärt Wolfgang Rump. Bei der Vergrößerung von Gebieten fällt der Region ein Umstand aufs Bein, der aus der Nachwendezeit resultiert. Der Altkreis Seelow hatte mehrere Landschaftsschutzgebiete festgelegt. Dabei hatte es jedoch Formfehler gegeben, so dass der Schutzstatus verloren gegangen ist. "Dennoch wurde in einigen Bereichen die ursprüngliche Fläche reduziert, wie etwa in Trebnitz", betont Rump. "Das Gebiet ist nicht mehr bis auf Waldgebiete ausgedehnt."

Zurücklehnen können sich die Lietzener. Dort sollte das Windeignungsgebiet 44 ausgewiesen werden. Es fiel ganz heraus, weil dort ein Schwarzstorch siedelt. Ebenfalls verschwunden ist das ursprünglich geplante Gebiet Herzfelde. Ein Eignungsgebiet muss mindestens 40 ha groß sein. Das wird in Herzfelde nicht erreicht. Ein Windrad der heutigen Größe - bis zu 200 m Höhe - benötigt eine Fläche von zehn bis 15 ha. Ein Windpark muss mindestens drei Anlagen umfassen.

Wenig erbaut sind indes die Wulkower und Trebnitzer. Da der Entfernungskorridor zu einem Flugplatz (Neuhardenberg) durch Rechtssprechung von 6500 auf 6000 reduziert wurde, ist dort ein Windpark möglich.

Beteiligungsverfahren 1. März bis 30. April, alle Unterlagen in Ämtern und im Internet unter www.rpg-oderland-spree.de