Das große Bauen hat begonnen

Seelow (MOZ) Im einstigen Kaufhaus haben die Arbeiten begonnen. Am Freitag informierte sich der Staatssekretär der Staatskanzlei Martin Gorholt (SPD)vor Ort. Bis 2016 im Kulturministerium tätig, hatte er im Disput um die Zukunft des Hauses mehrfach vermittelt.

So soll es aussehen: Ralf Meier erläutert Hans Peter Thierfeld, Jörg Schröder und Martin Gorholt (v.l.) die Planung.

Der Montag wird für Hans Peter Thierfeld, Geschäftsführer der Seelower Wohnungsbaugesellschaft (Sewoba), ein wichtiger Tag: "Es gibt einen Termin bei der Investitionsbank des Landes", erklärt er. "Da werden alle Details zur Finanzierung der Sanierungsarbeiten im Kaufhaus vertragssicher gemacht." 4,7 Millionen Euro sind für die Arbeiten veranschlagt. Kurzzeitig drohte das Vorhaben zu kippen, erinnert Seelows Bürgermeister Jörg Schröder. "Als es hieß, dass nur noch 300 000 Euro Fördermittel fließen." Die SPD-Landtagsabgeordnete Jutta Lieske habe daraufhin vermittelt. Inzwischen gibt es die Zusage, dass 2,2 Millionen Euro aus dem Städtebau- und Wohnraumförderprogramm fließen.

Vorausgegangen waren bereits seit 2014 Gespräche in verschiedenen Ministerien. Ganz bewusst hatte die Stadt den Kontakt zu Martin Gorholt gesucht. Der einstige Staatssekretär im Kulturministerium war auch für den Denkmalschutz zuständig. Gorholt vermittelte mehrmals, sieht heute den "Fall Kaufhaus" als Beispiel, wie am Ende ein für alle tragfähiger Kompromiss gefunden werden kann.

Jörg Schröder bekennt: "Ohne die Unterstützung aus Potsdam hätten wir dieses Vorhaben nicht angehen können." Er würdigt zugleich den Anteil des Planungsbüros pro 3 aus Seelow, das seinerseits immer wieder mit den Fachbehörden beim Land um Lösungen gerungen habe. Ralf Meier von pro 3 erläutert dem Gast, was wie einst genutzt wurde und was geplant ist. Gewerberäume - fünf Flächen sind vergeben, zwei in der Größe von 58 bzw. 98 m2 sind noch frei - sowie Wohnungen und eine Arztpraxis seien geplant. Gorholt begrüßt die Mischung aus Wohnen und Gewerbe. Das werde die Innenstadt beleben, ist er überzeugt.

Inzwischen haben die ersten Arbeiten begonnen. Der noch zu Jahresanfang im Dachgeschoss, in Kellern und Nebenräumen lagernde Müll und Unrat vom vor acht Jahren geschlossenen Kaufhaus sind entsorgt. Die TSU Müncheberg realisiert derzeit Abbrucharbeiten. Dafür wurde ein Schleusensystem auf der Hofseite vorbereitet. Die Container für die Entsorgung von schadstoffhaltigen Abbruchmaterialien stehen bereit. Die ersten Heizkörper sind bereits demontiert. Im März beginnt die Sanierung, blickt Ralf Meier voraus. Das Planungsbüro bereitet weitere Ausschreibungen vor. Gorholt wünscht den Akteuren ein gutes Bauen, sichert weiter Unterstützung zu, sollte sie nötig werden. Er hat an diesem Tag noch Gespräche mit Landrat Gernot Schmidt und beim Heimatverein Schweizerhaus vor.