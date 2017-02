Vergiftete Haushaltsdebatte

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) Am 16. März wollen die Woltersdorfer ihren Haushalt für 2017 beschließen. Von den Fachausschüssen gab es diese Woche grünes Licht für den Etat, der ein leichtes Plus ausweist. Allerdings musste sich Kämmerer Gerd Tauschek einige Kritik gefallen lassen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554832/

In Woltersdorf sind für dieses Jahr Baumaßnahmen in Höhe von etwa 1,85 Millionen Euro geplant. Das steht im Haushaltsplan, den Kämmerer Gerd Tauschek in dieser Woche in drei Ausschüssen vorstellte - und der jeweils eine Mehrheit fand.

385 000 Euro sind für den Erweiterungsbau der Grundschule vorgesehen, für den 2018 noch einmal fast 3,7 Millionen Euro fällig werden. Insgesamt kostet das Vorhaben 7 Millionen Euro. Weiteres Geld fließt in die Kita Weinbergkids (440 500 Euro), den Ausbau des Areals Eichberg- und Grünstraße, An den Fuchsbergen, Kurze Straße und Immenweg (806 700 Euro), die Planung der Schleusenstraße (95 500 Euro) und in Straßenbeleuchtung (103 000 Euro). Anfang 2017 hatte die Gemeinde fast 10 Millionen Euro liquide Mittel. Diese werden aber bis Ende 2018 wegen geplanter Bauprojekte auf 400 000 Euro absinken. Den höchsten Ertrag erwirtschaftet die Gemeinde durch Steuern (5,4 Millionen), höchste Ausga-beposten sind Transferaufwendungen (3,9 Millionen), darunter die Kreisumlage.

Insgesamt steht im Haushaltsplan ein Plus von 7244 Euro, wenn man Erträge und Aufwendungen von jeweils etwa 10,7 Millionen Euro gegenrechnet. "Das erste geplante Plus seit Jahren", wie Kämmerer Gerd Tauschek sagte. Und doch zeigten sich einige Mitglieder im Finanzausschuss unzufrieden mit seiner Arbeit und vor allem seinem Auftreten gegenüber den Kommunalpolitikern. Nach zwei Ausschüssen am Montag und Dienstag, in denen Tauschek den Haushaltsplan präsentiert hatte, kam der sachkundige Einwohner Dieter Gresse (Woltersdorfer Bürgerforum, WBF) am Mittwoch zu diesem Fazit: "Mir fiel auf, dass es schwer ist, Kritik am Haushalt zu äußern, ohne dass Sie pikiert reagieren", sagte er zu Tauschek. Im Juni 2016 habe der Kämmerer einen Entwurf mit einem Minus von 400 000 Euro vorgelegt, weswegen der Gemeinde von der Kommunalaufsicht des Kreises kein Kredit für einen Kita-Neubau gewährt worden sei. "Wir haben dann in den Fraktionen den Entwurf durchgearbeitet und können sagen, dass wir durch gemeinsame Anstrengungen auch mit der Bürgermeisterin ein Plus von 7200 Euro erreicht haben", so Gresse. "Als Bürgerforum sind wir damit aber nicht zufrieden. Wir denken, dass es noch Einsparmöglichkeiten im fünfstelligen Bereich gibt." Denn falls die vom Kreis geplante Umlage-Erhöhung komme, müsse Woltersdorf 20 000 Euro mehr als geplant zahlen und würde mit 13 000 Euro ins Minus gehen. "Dafür bräuchte es einen Puffer."

Tauschek sagte, er könne diese 20 000 Euro mehr "schlecht einplanen, wenn der Kreistag dazu noch nichts beschlossen hat". Auch die Kritik am Minus im ersten Haushaltsentwurf und die so vergebene Chance auf einen Kredit wies er zurück. "Damals lag mir die Steuerschätzung aus dem Finanzministerium noch nicht vor, die konnte ich erst später einarbeiten und das Minus reduzieren. Und der Kredit wurde uns nicht gewährt, weil die Ansage war, dass wir unseren Haushalt zunächst mal generell und dauerhaft in Ordnung bringen sollen", sagte Tauschek.

In der Folge ging es hin und her zwischen den Ausschussmitgliedern und dem Kämmerer, der Ton war vergiftet. Stefan Grams (WBF) wunderte sich, dass seine Vorschläge für Einsparungen in Höhe von 2500 Euro aus dem Sozialausschuss am Montag am Mittwoch noch nicht im Haushalt dargestellt waren. Dass er dafür einen Antrag hätte stellen müssen, wie er nun erfuhr, "hätte man mir ja auch am Montag sagen können". Kämmerer Tauschek wies darauf hin, dass in der Gemeindevertretung Mitte März grundsätzlich noch vieles verändert werden könne. "Der Haushaltsplan, den die Bürgermeisterin formal festgestellt hat, ist nur ein Vorschlag für Sie."