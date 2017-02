Talente spielen ihre Ranglisten aus

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Am Sonnabend und Sonntag spielt der Tischtennisnachwuchs aus Märkisch-Oderland die Ranglisten der Altersklassen C-Schüler und A-Schüler (Sonnabend, ab 9 Uhr) sowie B-Schüler und Jugend (Sonntag, ab 9 Uhr) in Turnierform in Seelow aus. Rudi Schulz als Turnierleiter und Dietmar Ehrlich als Oberschiedsrichter, beide vom Ausrichter Victoria Seelow, werden gemeinsam mit Constantin Schütze, dem Nachwuchsverantwortlichen des Kreisfachverbandes, für den reibungslosen Ablauf der Wettbewerbe in den vier Altersklassen sorgen.