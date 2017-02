Jubiläumsfeier im Frauenzentrum

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Das Frauen- und Familienzentrum (FFZ) hat am Freitag seinen 25. Geburtstag gefeiert. Die Einrichtung in Trägerschaft des Demokratischen Frauenbundes hat jährlich rund 2200 Besucher. Teamleiterin Helga Burgahn möchte bestehende Angebote im Mühlenweg fortführen und weitere neue Mitstreiter finden.

"Bei schönem Wetter kann jeder. Wir machen es auch unter diesen Umständen", spielte Helga Burgahn in ihrer Begrüßung auf Wind und Schneeregen draußen an. Die haben sicher den einen oder anderen von einem Abstecher zum Tag der offenen Tür abgehalten, den das FFZ stets zu seinem Geburtstag anbietet.

Gegründet worden war die Einrichtung in der Wriezener Straße, wo sie viele Jahre Heimstatt verschiedenster Gruppen war. Erinnert wurde zum Beispiel an die Handarbeitsgruppe um Gerda Heinze, die immer noch als Chefin aktiv ist, aber angesichts ihres Alters die Leitung nun abgeben will. Der Zirkel hatte eine kleine Präsentation seiner Erzeugnisse mitgebracht. Ebenso Claudia Jasnoch, die die "Mittwochsmaler" betreut. Überdies trifft man sich zu Gymnastik, Kartenspielen, politischen Diskussionen und Bildungsveranstaltungen, bietet Heimstatt für Selbsthilfegruppen oder ist einfach nur Anlaufpunkt für soziale Kontakte. "Vielleicht kriegen wir ja Tanzen auch noch hin", so Helga Burgahn.

"Wer hierher kommt, ist lebendig", fasste sie zusammen und bezeichnete das FFZ deshalb auch als "starke Konkurrenz zum Arzt". Allerdings ist die Altersentwicklung zu spüren. Kamen früher im Schnitt mehr als 3000 Gäste pro Jahr, sind es jetzt noch rund 2200. "Immer noch eine stolze Zahl", befand sie. Aber man müsse über vertraute Angebote hinaus Neues anbieten, um auch andere Frauen und Familien einzubinden. Und um einen Generationswechsel vorzubereiten.

Dabei setze man auch auf Melanie Giede und Daniel Schünemann, die das FFZ ehrenamtlich unterstützen und deutlich jünger sind als die meisten Besucher und Mitstreiter. Zum Beispiel als Wilfriede Schunke (82). An die Mitbegründerin des FFZ ging ein besonderer Dank für ihr Engagement von Beginn an. Außerdem fielen Namen wie Martina Ziethen, die erste Projektleiterin, Christine Thom, Astrid Neumann, Traudel Munschke, Monika Mischnick, Astrid Neumann oder Angela Schürer.

Helga Burgahn wies darauf hin, dass das FFZ auf Spenden und Förderung angewiesen und dafür dankbar ist. Im Gegenzug wolle man stabiler Partner der Stadt und anderer bleiben. "Woanders gibt es zum Jubiläum Rabatte, bei uns Wünsche", schloss sie und zählte einheitliche Briefkästen und einen übersichtlichen Aufsteller für das Vereinshaus sowie Fortführung der personellen Unterstützung durch die Stadt auf. "Und wir suchen noch eine Lehrerin oder einen Lehrer für Englisch am Nachmittag bei einer Tasse Kaffee."

Als nächste Höhepunkte nannte die Teamleiterin die zentrale Veranstaltung zum Auftakt der Brandenburgischen Frauenwoche am 10. März im Volkshaus, am 16. März einen Nachmittag mit Barbara Henniger im eigenen Haus und am 23. März eine Diskussion mit der Landesgleichstellungsbeauftragten.

Vizebürgermeisterin Gudrun Wolf sagte, sie könne sich noch gut an die Diskussionen und Besichtigungen vor dem Auszug aus der Wriezener Straße im Jahr 2011 erinnern. Sie sei froh, dass sich das Zentrum am neuen Standort gut etabliert habe. Der eine oder andere Wunsch werde wohl schon vor Ablauf der nächsten 25 Jahre in Erfüllung gehen, vermutete sie.