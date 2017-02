Die Wippe der Einheit

artikel-ansicht/dg/0/

2007 beschloss der Bundestag, mit einem Denkmal an die friedliche Revolution in der DDR und die Deutsche Einheit zu erinnern, und 2013 hätte es feierlich eröffnet werden sollen. Nicht auf dem Flughafen Berlin-Brandenburg, was eine Erklärung wäre für den Verzug, sondern vor dem künftigen Stadtschloss (Humboldt-Forum). Der Stuttgarter Gestalter Johannes Milla und die Choreografin Sasha Waltz entwarfen eine begehbare, fast 60 Meter lange Riesenwippe mit dem Schriftzug "Wir sind das Volk. Wir sind ein Volk" - und das könnten die Touristen dann auch rufen, wenn sie ihr Gewicht in die Waagschale für die Demokratie werfen. Zum Spaß, symbolisch.

Auf dem Sockel des nationalen Kaiser-Wilhelm-Denkmals soll die "Einheitswippe" erstehen - noch ein Symbol. Doch es mussten erst kaiserliche Mosaiken geborgen und ein Volk von Wasserfledermäusen umgesiedelt werden. Ganz zu schweigen davon, dass technische Behörden klären mussten, ob es erlaubt sein kann, dass Passanten auf ein Mahnmal steigen, das an mutige Bürger erinnert.

Dann plötzlich stoppte 2016 der Haushaltsausschuss des Bundes das Projekt, weil es die genehmigten Kosten von elf Millionen Euro um mehrere Millionen Euro übersteige - was sich allerdings als Rechenfehler herausstellte. Kurioserweise oder doch völlig besinnungslos bewilligte der so sparsame Haushaltsausschuss dann im vergangenen November 18,5 Millionen Euro, damit die Kolonnaden am Schloss wieder auferstehen: nicht 1989 also, nicht die Demokratie wird gefeiert, sondern Preußen, das Kaiserreich vor 1918? Schön historisch reaktionär. Nach heftigen Protesten kamen die Fraktionsspitzen von CDU/CSU und SPD aber doch noch überein, die "Einheitswippe" umzusetzen. Vielleicht könnte am nächsten 17. Juni der Spatenstich stattfinden, die Eröffnung zum 30. Jahrestags des Mauerfalls am 9. November 2019.

Dieses Einheitsdenkmal ist gewiss umstritten, manche halten es für ein Erwachsenenspielzeug, andere sehen darin nur eine weitere Fremdenverkehrsattraktion für den historischen Freizeitpark Berlin. Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse findet es dagegen richtig, nach dem Holocaust-Mahnmal auch an "das glücklichste Ereignis der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert" zu erinnern. Stimmt. Und ein Denkmal, über das nicht gestritten wird, das keine öffentlichen Kontroversen auslöst, verfehlte sowieso den Zweck.

Damit hat das Einheitsdenkmal schon viele Erwartungen erfüllt: Es steht nicht zuletzt als Mahnmal dafür, dass der deutsche Staat nichts wie geplant realisieren und fristgerecht bauen kann. Und warum sollte das Einheitsdenkmal vollendeter sein als die Einheit?

Sich ein Herz fassen, sich verständigen, gemeinsam handeln, um etwas freiheitlich-demokratisch zu bewegen - das ist freilich die Idee der Riesenwippe. Sie ist aktueller denn je.