Kein Grund für Entwarnung

So sind 2016 bundesweit 245 Menschen weniger getötet worden als 2015. Das ist die niedrigste Zahl, seit die Statistik 1950 eingeführt wurde. Und das, obwohl die Zahl der Unfälle so hoch war wie noch nie seit 1990. In Brandenburg ging die Zahl der Verkehrstoten prozentual gesehen sogar am deutlichsten zurück. Da das Land traditionell als besonders gefährliches Pflaster gilt, ist das wirklich erfreulich.

Trotzdem bleibt die Gefahr bei uns höher als im Bundesschnitt. Wobei auffällt, dass es generell Flächenländer mit zum Teil schwächer besiedelten Regionen sind, die die Statistik anführen. Denn in Bundesländern, die sich an der Peripherie entvölkern und dort immer weniger öffentlichen Nahverkehr leisten, ist das Auto Voraussetzung für Mobilität. Kein Wunder, dass immer mehr junge Leute immer früher ans Lenkrad wollen. Und dass immer mehr Senioren immer länger hinter dem Lenkrad bleiben wollen. Beides sind Gruppen, die im Unfallgeschehen ein wichtige Rolle spielen. Für Entwarnung besteht also kein Grund.Hajo Zenker