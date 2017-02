Schüler leiten die Innere

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Drei Wochen tragen die Pflege- und Gesundheitsschüler am Krankenhaus Märkisch-Oderland die Verantwortung. Unter Aufsicht leiten 20 Auszubildende die Station für Innere Medizin am Standort Wriezen. Das jährliche Projekt dient zur Vorbereitung auf die praktische Prüfung sowie den Berufsalltag.

"Am Anfang war es schon ein wenig stressig, aber jetzt haben wir uns ganz gut eingearbeitet", erzählt Stephanie Steputat. Seit gut zwei Wochen haben sie und 19 weitere Auszubildende im Krankenhaus Märkisch-Oderland die Pflegeleitung der Wriezener Station 3 übernommen - die Station für Innere Medizin. "Erst hatten wir etwas Bammel", sagt die 19-Jährige. Die erste Woche des dreiwöchigen Schülerprojekts sei die anstrengendste gewesen, fügt die Auszubildende im dritten Lehrjahr hinzu. "Wir hatten Bedenken, aber es lief und läuft unerwartet gut."

Innerhalb von einer Woche haben die Auszubildenden ihre Rollen gefunden, eine Struktur erstellt und ihre Arbeitsabläufe koordiniert, erzählt Stephanie Steputat, die in dem Projekt die stellvertretende Leitung übernommen hat.

Während des Projekts arbeiten die Lehrlinge aus dem Gesundheits- und Pflegebereich im Früh-, Spät- und Nachtdienst. Ein Großteil ihrer Arbeit besteht in der Pflege der Patienten. "Dafür haben wir uns aufgeteilt", erklärt Stephanie Steputat. Ein bis zwei Schüler betreuen einen Patienten zusammen.

Natürlich tragen die Auszubildenden die Verantwortung nicht gänzlich allein. Betreut werden sie von den Mitarbeitern der Station. Bei 20 zusätzlichen Helfern müssen natürlich nicht alle der 16 Gesundheits- und Krankenpfleger für Innere Medizin vor Ort sein, erklärt Pflegedienstleiterin Carola Koppitz. "Manche haben Urlaub, andere wurden auf andere Stationen verteilt."

Zum beaufsichtigen Personal gehört etwa Praxisanleiterin Iris Gillert oder Schwester Iris, wie sie von allen gerufen wird. Sie ist zufrieden mit der Arbeit des Nachwuchses. "Dafür, dass sich die Auszubildenden nicht alle untereinander kannten, läuft es richtig gut", sagt sie. Sonst befinden sich die Lehrlinge auf verschiedenen Stationen. Dazu kommt, dass sich die jungen Frauen und Männer in unterschiedlichen Lehrjahren befinden.

An dem Schülerprojekt nehmen 20 Lehrlinge aus dem zweiten und dritten Lehrjahr teil. Insgesamt genießen derzeit 30 Schüler im Gesundheits- und Pflegebereich ihre Ausbildungen am Krankenhaus Märkisch-Oderland in Wriezen und in Strausberg.

Stephanie Steputat war bislang vorrangig in Strausberg eingesetzt. Langsam fiebert sie den Abschlussprüfungen, die im Sommer beginnen, entgegen. Die drei Wochen helfen ihr und ihren Kollegen, sich auf die Prüfungen vorzubereiten. "Das Projekt spiegelt den Alltag wider. So können sich die Schüler optimal, insbesondere auf den praktischen Teil ihrer Prüfung vorbereiten", erklärt Carola Koppitz.

Mitarbeiter, die im Gesundheits- und Pflegebereich eine leitende Tätigkeit übernehmen, werden zusätzlich geschult, sagt Carola Koppitz. Schwester Iris habe als Praxisanleiterin etwa eine Zusatzausbildung im pädagogischen Bereich genossen.

Stephanie Steputat fühlt sich in ihrer leitenden Aufgabe wohl. Die Verantwortung, die sie als stellvertretende Stationsleiterin trägt, gefällt ihr. "Es ist ein gutes Gefühl, Ansprechpartner zu sein und das Vertrauen der Kollegen gewonnen zu haben", sagt die 19-Jährige.

Während ihrer Ausbildung hat sie bereits mehrere Stationen durchlaufen. Alle aufzuzählen, fällt ihr auf Anhieb schwer. Die Station für Innere Medizin in Strausberg gehört in jedem Fall dazu, sagt sie. Die Wriezener Station kannte sie vorher noch nicht.

"Im Vergleich zur Chirurgie unterscheiden sich auf der Inneren natürlich die Krankheitsbilder", sagt Stephanie Steputat. Zudem wird mehr mit Infusionen und der oralen Medikamentenvergabe gearbeitet. Die meisten Patienten seien oft älter. Dadurch kann auch die Verweildauer im Krankenhaus etwas länger als beispielsweise auf der chirurgischen Station sein. "Es ist wichtig, dass wir für den Patienten Zeit und Geduld mitbringen", sagt Stephanie Steputat.

Wer den Dienstplan schreibt, für die Hygiene oder den Datenschutz zuständig ist, das haben die Auszubildenden bereits in ihrer ersten Projektwoche festgelegt. In der kommenden dritten Woche gilt es nun, diese Arbeitsprozesse zu festigen. Dann wird sich auch zeigen, ob der Nachwuchs vielleicht bald schon zu den alten Hasen gehört.