Unterschleuse vorerst leergezogen

Da war es nur noch einer: Als 2015 der Zuzug von Flüchtlingen und Asylbewerbern seinem Höhepunkt zusteuerte, gab es allein in Eisenhüttenstadt vier Unterbringungs-Standorte der Landeserstaufnahmeeinrichtung. Die Notunterkunft in der Landesfeuerwehrschule ist längst geschlossen. Seit Anfang des Jahres ist das AWO-Wohnheim leergezogen und nicht mehr in Betrieb. Nun gibt es auch an der Unterschleuse keine Bewohner mehr. "Der Standort Unterschleuse der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber wurde aus Brandschutzgründen vorsorglich freigezogen", sagt Wolfgang Brandt, stellvertretender Pressesprecher des Landesinnenministeriums. Brandt betont: "Derzeit wird er als Reservestandort erhalten." Die weitere Perspektive dieser Außenstelle werde aber geprüft.

Zunächst waren auf dem ehemaligen Areal der Bundespolizei im Sommer 2015 Zelte aufgestellt worden. Ende 2015, als noch nicht absehbar war, dass der Zuzug abebben würde, entschied man sich, Leichtbauhallen zu errichten, insgesamt 16 Stück mit einer Kapazität für 1000 Personen. Doch die Kapazitäten wurden in den folgenden Monaten nicht einmal annähernd ausgeschöpft.

Ausschließlich alleinstehende Männer wurden dort untergebracht, was zu nicht unerheblichen Problemen geführt hat. Es gab Streitigkeiten zwischen verschiedenen Volksgruppen. Trauriger Höhepunkt war im Dezember des vergangenen Jahres eine Messerstecherei zwischen Tschetschenen und Afrikanern. Schon damals wurden 50 Bewohner verlegt. Mitte Dezember lebten noch 180 Männer auf dem Gelände. Darüber hinaus kam es auch immer wieder am Standort Unterschleuse zu mutwillig ausgelösten Fehlalarmen, zu denen die Eisenhüttenstädter Feuerwehr ausrücken musste.

Diese Aspekte dürften sicherlich auch mit eine Rolle bei der Entscheidung gespielt haben, die Unterschleuse, die für die Bewohner auch nicht unbedingt günstig liegt, freizuziehen. Aber auch der finanzielle Aspekt dürfte die Entscheidung zumindest erleichtert haben. Denn für den Betrieb und die Bewachung des Objektes wurde von Februar bis Ende Dezember des vergangenen Jahres rund vier Millionen Euro ausgegeben, teilte Wolfgang Brandt auf Anfrage mit. So wurden alle Hallen mit Ölheizgeräten, die vor den Unterkünften standen, erwärmt, was nach inoffiziellen Angaben alleine schon mehrere Zehntausend Euro gekostet hat.

Ein Grund, den Standort nicht komplett aufzugeben, dürften derweil die nicht unerheblichen Investitionen sein, die getätigt wurden. "Die Baukosten für die Shelter-Hallen beliefen sich auf rund 3,15 Millionen Euro", erklärte Wolfgang Brandt.

Bleibt als einziger Standort der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt der in der Poststraße. Dort stehen 1085 Plätze zur Verfügung. Momentan leben auf dem Gelände der Poststraße 726 Asylbewerber. Die zehn Hauptherkunftsländer dieser Bewohner sind: Russische Föderation, Serbien, Republik, Syrien, Arabische Republik, Kamerun, Albanien, Eritrea, Iran, Islamische Republik, Algerien, Afghanistan, Somalia.

Auf dem Gelände entsteht momentan ein zweites Familienhaus für 6,2 Millionen Euro, das unter anderem die Container ersetzen soll. Im Frankfurter Ortsteil Markendorf steht derweil eine weitere Außenstelle der Erstaufnahmeeinrichtung zur Verfügung. Für den Umbau des Bürogebäudes wurden acht Millionen Euro investiert. Weitere 280 Plätze, vorwiegend für Familien können dort genutzt werden.