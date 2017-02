Jahn-Sieben für Abstiegskampf gerüstet

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Nach dem sensationellen 35:27-Auswärtserfolg der Brandenburgliga-Handballer des SV Jahn Bad Freienwalde über den Tabellenführer HSG Teltow/Ruhlsdorf, dürfte die ohnehin zuletzt immer rappelvoll besetzte Kurstadthalle am Sonnabend im Heimspiel gegen die Gäste vom HSV Wildau (18 Uhr) aus allen Nähten platzen. Keine Frage: Die Kurstadt-Handballer betrieben nicht nur beste Werbung, sondern verschafften sich auch beste Voraussetzungen für den nächsten Hit im Rennen um den angepeilten Klassenerhalt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554840/

Mit dem Überraschungssieg konnte die Freienwalder Mannschaft zwar auf den trügerischen siebten Rang des Gesamtklassements klettern, aber in den sicheren Hafen haben es die Schützlinge von Übungsleiterin Melanie Baier noch nicht wirklich geschafft. Die zweite Vertretung des MTV Altlandsberg, die gegen die vom Bad Freienwalder Torsten Raeck trainierte Sieben des 1. SV Eberswalde gewann, mischt nun auch wieder im packenden Geschehen um den Klassenerhalt mit. Von Platz sechs zu Rang elf sind momentan lediglich drei Punkte Differenz zwischen den Mannschaften.

Etwas mehr Luft zur Abstiegszone, wenn auch nicht sonderlich viel mehr, besitzt derzeit der sonnabendliche Bad Freienwalder Kontrahent HSV Wildau. Die Truppe, die im Hinspiel gegen die Kurstädter mit 31:26 gewann, befindet sich momentan auf dem guten fünften Tabellenrang. Mit 15 Pluspunkten haben die Wildauer allerdings nur drei Punkte mehr als die Freienwalder auf der Habenseite. Die Begegnung verspricht also Spannung und Dramatik, schließlich könnte die Partie schon mehr als nur eine Weichenstellung für den Rest der Saison darstellen. Mit einem Heimerfolg halten die Gastgeber Anschluss an das obere Tabellendrittel oder aber die Wildauer schaffen den Sprung ans sichere Ufer. Bei den Randberlinern läuft es momentan eher mittelmäßig. Aus den vergangenen vier Begegnungen konnten lediglich drei Zähler geholt werden. Zwei davon gegen das Schlusslicht aus Altlandsberg. Gegen den Vorletzten aus Ahrensdorf/Schenkenhorst gelang nur ein Unentschieden. Ergo werden die Wildauer nichts unversucht lassen, um gegen Bad Freienwalde, einem weiteren direkten Konkurrenten im Abstiegsrennen, zu punkten.

Genau dies gilt es für die Schützlinge von Trainerin Melanie Baier zu verhindern. Personell können die Kurstädter bis auf die Langzeitverletzten Raik Höhne und Max Mattias auf alle Akteure zugreifen. Einer Revanche der Hinspielschlappe sollte also aus Sicht des spielenden Jahn-Personals nichts im Wege, zumal die Jahn-Sieben mit frischem Selbstvertrauen und dementsprechenden Rückenwind vom Auswärtssieg in Teltow in die Partie gehen.

Im Vorspiel freut sich die Landesligatruppe im Duell mit den Barnimer Gästen vom Finowfurter SV sicher auch über den ein oder anderen Zuschauer auf den Rängen. Anwurf der Begegnung ist im 15.30 Uhr.