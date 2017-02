Der Standard ist des Meisters schärfste Waffe

artikel-ansicht/dg/0/

Im März voriges Jahr, also inmitten der Saison, zog er sich eine Adduktorenverletzung zu. "Plötzlich hat es knack gemacht", so Offensivspieler Nagel. Nicht nur dieser Spieltag war wegen seines Ausfalls missglückt, der folgende musste abgesagt werden. Die Begegnungen wurden als verloren gewertet. Ein Aufholen schien unmöglich.

Aber nun stehen Nagel und Jens Dreschler mit einer blütenreinen Weste da: Mit der maximal möglichen Punktzahl thronen sie. "Das ist schon ein Qualitätssprung zwischen Oberliga und Verbandsliga", weiß Nagel. Schneller und intensiver werde in der dritthöchsten Liga gespielt, abgezockter seien die Spieler. Genau das warfen Nagel/Dreschler am Sonnabend in die Waagschale, als sie im ersten von zwei Heimturnieren ohne überdimensionalen Aufwand alles gewannen. Kaum ein Wort fällt zwischen den Beiden auf dem Parkett, so vertraut sie.

Andy Nagel scheint zwar die Beschwerden an den Adduktoren los zu sein, doch im Moment bereitet der Ellenbogen des rechten Armes Sorgen. "Da ist eine Sehnenscheid-Entzündung drin. 14 Tage habe ich deshalb gar nicht trainiert." Er biss die Zähne zusammen und verwies auf das Pfund, mit dem sein Team wuchert: "Die Standards, das sind sozusagen die Waffen für uns, so wie beiden Fußballern die Elfmeter."

Seit 16 Jahren sitzen beide wieder im Sattel, nachdem sie eine ebenso lange Pause eingelegt hatten. Inzwischen ist der ehemalige DDR-Meister "ein Alt-Herren-Duo", wie Nagel schmunzelnd anführt. Aber Klasse und Lust sind keineswegs dem Alter gewichen: Dreschler ist 52 Jahre, sein Partner 50. Vereinzelt treten bei den Gegnern Fünfziger in die Pedalen, doch im "Großen und Ganzen sind es junge Kerle", weiß Andy Nagel.

Er ist nach wie vor begeistert, dass seine Radballer den Umzug aus der Rosenhalle ("unsere Kinderstube") in die Karl-Liebknecht-Halle so blendend hinbekommen haben - sowohl sportlich als auch logistisch. Ein wesentlicher Faktor: In vielen Sporthallen wird auf Kunststoffbelägen gespielt, bei Nord Berlin, in Ludwigsfelde und auch beim RRC aber auf Parkett. "Das liegt uns." Zu entdecken sind die Spuren der Reifen auf dem Parkett der Neuruppiner Schule schon, doch das liege am ungeeigneten Lack, erklärte Nagel. An mehreren Stellen ist im Dezember probeweise eine robuste Schutzschicht aufgezogen worden. Mit sichtbarem Erfolg. Daher deutet sich an, dass die komplette Sporthalle in den Sommerferien eine neue Deckschicht bekommen und damit versiegelt wird.

Läuft es nach Plan, bringt der RRC dann wieder zwei Mannschaften in der Oberliga an den Start. Denn Benjamin Trester/Olaf Lukaczewicz als RRC I liegen auf Rang vier (von zwölf) im vorderen Mittelfeld. Der Radball in Neuruppin ist auch deshalb im Kommen, zeigt sich Abteilungsleiter Norbert Schliebner überzeugt, "weil wir inzwischen 16 Kinder trainieren. Acht sind in Mannschaften gemeldet." Leider sei mit Lennox Zechlin eines der ganz großen Talente verzogen. Doch mit viel Üben können andere in seine Fährten steigen. Immerhin verfügt der RRC über Trainer, die auf extreme Erfahrung verweisen können.

Am Sonnabend richtet der RRC in der Karl-Liebknecht-Halle erneut einen Wettkampf aus: Ab 10 Uhr versuchen drei gastgebende Teams den Gegnern aus Mühlenbeck und Hennigsdorf Punkte zu entreißen.