Prignitz/Ruppin (RA) Viele Plätze in der Region sind witterungsbedingt in einem schlechten Zustand. Ein normaler Trainingsbetrieb ist oft kaum möglich, an Fußballspiele gar nicht zu denken. Mehr als 50 Liter pro Quadratmeter kamen in drei Tagen vom Himmel. Die Sorgenfalten der Rechtsträger werden mit Blick auf die Wetteraussichten tiefer.

Am Dienstag sperrte die Stadt Neuruppin ihren Platz in Gildenhall, wo Union heute mit dem Match gegen Bornim ins den Pflichtspielbetrieb starten wollte. Um in den Rhythmus zu kommen, suchte der Zweitplatzierte aus der Landesklasse kurzerhand einen Testspielpartner und fand sogar zwei: Oberhavel Velten wollte erst antreten, zieht aber sein Landesliga-Spiel gegen Babelsberg II wider Erwarten doch am 25. Februar durch. Der SV Dalberg, Drittletzter der Kreisoberliga Mecklenburg-Schwerin, ist nun der neue Neuruppiner Kontrahent - allerdings auf Kunstrasen in Lindow. Anpfiff: Gegen 11.15 Uhr.

Donnerstag sagte Meyenburg seine Heimpartie gegen Rot-Weiß Gülitz ab - Gülitz hat damit bereits vier Begegnungen weniger als andere in der Landesklasse-Staffel. Zaatzke muss nicht nach Treuenbrietzen. Der Gastgeber sagte am Vormittag wegen des vielen Wassers auf seinem Grün ab. Gleiches trifft auf Lok Seddin zu, wo Rhinow/Großderschau antreten sollte.

Beispielsweise hilft der Birkenwerder BC dem TuS Sachsenhausen. Das Punktspiel aus der Brandenburgliga gegen den Werderaner FC ist auf 16.30 Uhr terminiert. Diese ungewöhnliche Zeit kommt zustande, weil Birkenwerder ab 14 Uhr gegen Oranienburg II spielen wird: Das ist eine Partie aus der Landesklasse-Nord. Niemand solle freiwillig auf sein Heimrecht verzichten. Doch die Führungsgremien der Fußballkreise wollen erkennen, dass sich die Vereine zumindest bemühen, um Möglichkeiten für die Austragung der Spiele zu finden.

Grün-Weiß Lindow wird aus der Winterpause mit einem vermeintlich geringenen Laufaufwand kommen. Kontrahent Ahrensfelde stellt heute seinen Kunstrasenplatz zur Verfügung. Allerdings ist dieser um einiges kleiner als der gesperrte Rasenplatz in der Gemeinde am Ortsrand Berlins.

Sowohl der Haupt- als auch der Nebenplatz des BSV Zaatzke lassen kein Spiel am Wochenende zu. Darüber informierte Trainer Marc Leschner am Donnerstag. Demnach pausiert die zweite Vereinself, die am Sonntag ihr Nachholspiel gegen den MSV Neuruppin II austragen sollte (1. Kreisklasse). Staffelleiter Thomas Leitert sagte das Spiel am Freitagnachmittag ab.

