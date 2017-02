Judoka pendelt zwischen Georgien und Deutschland

artikel-ansicht/dg/0/

"Ich wollte mich im Sport und in den Sprachen weiterentwickeln", begründet Ole Buth die Entscheidung. Dass es nicht Amerika oder Frankreich ist, in die es viele Jugendliche zieht, liegt in seiner Sportart begründet: "Die georgischen Judoka sind sehr gut", weiß er. Berufliche Kontakte über einen Kollegen seines Vaters haben den Weg in die eurasische Republik erleichtert.

In Tiflis trainiert der fast zwei Meter große Ole Buth, der jetzt in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm kämpft, an fünf bis sechs Tagen in der Woche nachmittags an der Judo-Akademie, entweder mit Gleichaltrigen und Sportlern der U21 oder mit den Männern der georgischen Nationalmannschaft. Morgens geht er ins Fitnessstudio. Dass er sich mit anderen Judoka messen kann, ist die eine Seite. Viel mitgenommen hat der 17-Jährige bisher vor allem vom wesentlich intensiveren Techniktraining, als er es von der Sportschule kennt. "Es werden sehr viele Wiederholungen ausgeführt und zwar beidseitig mit rechts und links. In Deutschland wird vor allem die Schokoladenseite trainiert, die andere gilt als Ergänzung", vergleicht er. An Wettkämpfen hat er noch nicht teilnehmen können.

Seine Erfahrungen in sprachlicher Sicht sind differenziert. Mit Englisch hat der Schüler weniger Probleme, auch dank Urlauben in den USA und Irland. Da falle der Unterricht an der amerikanisch ausgerichteten Europäischen Highschool nicht schwer: Mathe, Physik, IT, amerikanische Geschichte, Sport - aller Unterricht findet auf Englisch statt. Daneben erhält Ole intensiven Privatunterricht in Russisch und lernt für den Alltag noch georgisch. Beides Sprachen, die absolutes Neuland waren und wo der Einstieg nicht so leicht fiel. Die Kommunikation im Alltag sei dann auch die größte Umstellung gewesen, so der 17-Jährige. Und wie nimmt er den Alltag in Tiflis wahr? Ole antwortet kurz: "Viel Verkehr. Und es ist sehr offensichtlich, dass es Wohlhabende gibt, aber auch viele Arme." Vom kulturellen Leben hat er bereits einiges mitbekommen. Seitens der Schule werden Aktivitäten gefördert, zum Beispiel Theaterbesuche. Im Kino war er ein paar Mal. Dort laufen die Filme mit russischen oder englischen Untertiteln.

Nach seinem Aufenthalt zu den Nordostdeutschen Meisterschaften wird der Judoka vom PSV Frankfurt planmäßig in zwei Wochen wieder in der Oderstadt weilen. Als Zweiter der U21 (-100 kg) hat er sich für die Deutschen Meisterschaften an seinem Heimatort qualifiziert. Mit seinen jüngsten Kämpfen war er dennoch nicht so zufrieden. "Die Umsetzung der Strategie ist mir nicht so gelungen: Die Vorbereitung der Technik und die Dominanz im Griff aufzubauen", erklärt er. Eine konkrete Zielstellung für den nächsten Höhepunkt formuliert der Deutsche Meister des Vorjahres in der U18 (- 81 kg) diesmal nicht. "Ich starte in einer neuen Alters- und Gewichtsklasse. Mal schauen, wie die Konkurrenten sind. Es geht erst mal darum, Erfahrungen zu sammeln." Aber den Blick in die Zukunft wagt er schon. Mal an internationalen Turnieren, Europa- oder Weltmeisterschaften teilnehmen, das ist sein großes Ziel.