Judoka Stoll holt Titel beim Heim-Grand-Prix

Düsseldorf (dpa) Theresa Stoll hat den deutschen Judokas beim Heim-Grand-Prix in Düsseldorf am Auftakttag den ersten Erfolg gesichert. Die 21 Jahre alte deutsche Meisterin siegte in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm und feierte ihren ersten Titel bei einem Grand Prix.