Ein Neuling schlägt in Gransee auf

Gransee (RA) Die Zweitliga-Volleyballer des SV Lindow-Gransee erlebten zuletzt ein Wechselbad der Gefühle. Vor drei Wochen dominierten sie in eigener Halle das Spitzenspiel gegen Tabellenführer Giesen Grizzlys nach Belieben. Sie bezwangen das Spitzenteam in drei Sätzen, verloren acht Tage später aber bei Schlusslicht TeBu Volleys in vier Sätzen. Um im Rennen um Platz drei konkurrenzfähig zu bleiben, muss nun ein Heimsieg gegen den TVA Hürth her.