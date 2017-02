Frankfurt nimmt weitere Flüchtlinge auf

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) In Frankfurt-Markendorf geht ab Mitte März eine neue Erstaufnahmeaußenstelle für bis zu 280 Flüchtlinge in Betrieb. Vor dem Einzug der ersten Asylsuchenden lud das Land am Freitag Anwohner zu einem Tag der offenen Tür in die Unterkunft ein, zu dem Hunderte Besucher kamen. Das frühere Verwaltungsgebäude in einem Gewerbegebiet wurde für rund 7,8 Millionen Euro umgebaut. Neben Wohn- und Waschräumen gibt es einen Kindergarten, Schul-, Freizeit- und Gebetsräume, ein Arztzimmer sowie eine Verkaufsstelle. Betreiber ist das DRK.