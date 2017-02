10 000 Besucher im Familienzentrum

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1554848/

Der Babysport-Kurs war so beliebt, dass er zweigeteilt werden musste. Ob das so bleibt, wird sich zeigen: Denn ab März werden die Teilnehmer mit fünf Euro an den Kosten beteiligt, die Restkosten trägt das Jugendamt, konkret das Netzwerk Gesunde Kinder

"Wenn es Spaß macht und was bringt, würde ich auch die fünf Euro bezahlen", sagt Melanie Schwarz, die am Dienstag mal "zum Schnuppern" mit ihrem sieben Monate alten Medhi gekommen war. Weil der Kleine ein bisschen faul sei, sei Bewegung für ihn wichtig, findet die 38-jährige Beeskowerin. Außer den Krabbelgruppen, die Kitas anbieten, gebe es kein weiteres Angebot in dieser Richtung in Beeskow. Für die Friedländerin Julia Fielitz (27), die mit Lina Marie (10 Monate) auf dem Teppichboden liegt, ist der BabySportkurs auch ein sozialer Treffpunkt. "Und die Kinder blühen auf, wenn sie andere Kinder sehen."

Brauchen Kleinkinder überhaupt schon Sport? Ergotherapeutin Marlen Röpke gibt zu, dass der Name ein wenig irreführend sei. Tatsächlich werde mit den Kindern kein Sport gemacht. Es gehe darum, die Kinder zu locken von ihren frühkindlichen Reflexen zu lassen und diese durch willkürliche Reflexe zu ersetzen. Eben nicht nur zuzugreifen, wenn ein Gegenstand in die Hand gelegt wird, sondern auch in die andere Hand zu wechseln. Es gehe auch nicht darum, dass Kinder früher sitzen oder laufen lernen. "Jedes Kind hat seinen eigenen Rhythmus", weiß Marlen Röpke. Erst rolle das Kind, dann robbe es, dann komme der Po hoch und es krabbele. Und irgendwann möchte es sitzen. "Es ist falsch, das Kind in Kissen zu packen, damit es sitzt." Auch Lauflernhilfen kann die Ergotherapeutin nicht empfehlen. Dieses und anderes mehr, wie sie ihre Kinder in der körperlichen und geistigen Entwicklung unterstützen können, lernen die Mütter - Väter kommen eher selten - beim "Babysport". "Wir überlegen ja auch, dem Kurs einen anderen Namen zu geben, aber uns ist noch keiner eingefallen", lacht Anja Kess. Da die 34-Jährige seit Kurzem auch Regionalkoordinatorin des Netzwerkes Gesunde Kinder für den Raum Beeskow ist, hat sie personelle Verstärkung bekommen: die Sozialpädagogin Andrea Ulrich. 30 Stunden pro Woche ist sie im Familienzentrum tätig. Auf einer geförderten Stelle unterstützt Nicole Pahlow den "Laden". Dazu kommen zirka 13 Honorarkräfte, die die Kurse durchführen, und ehrenamtliche Helfer. "Wir machen ja hier alles selbst: sauber machen, Kurse organisieren, aufräumen, waschen, Müll entsorgen, Öffentlichkeitsarbeit und natürlich mit den Leuten sprechen", berichtet Anja Keß.

Sehr gut laufen die Töpferkurse für Kinder und Erwachsene, das Eltern-Kind-Turnen, die Tanzangebote oder die Yoga-Kurse, um nur einiges zu nennen. Mehr Zuspruch wünscht sich die Leiterin für das Eltern-Kind-Basteln. "Na klar, basteln die Kinder schon viel in den Kitas. Aber gemeinsam mit den Eltern, das kommt schon seltener vor. Die Kinder finden es schön, zu erleben, dass Mama oder Papa Zeit für sie haben." Eltern-Kind-Basteln findet das nächste Mal am 16. März von 15 bis 17 Uhr statt. Noch recht wenig werden auch die Mütterberatungen mit der Kinderkrankenschwester Yvonne Linke angenommen Sie finden donnerstags von 9 bis 11 Uhr statt. "Aber die Mütter die kommen, finden es super, dass mal jemand Zeit für sie hat." Anja Keß empfiehlt, sich anzumelden.

Was dem DRK-Familienzentrum noch fehlt, seien weitere Bewegungsangebote für Kinder bis zu sechs Jahren. "Aber wir bekommen einfach keine Kursleiter", sagt Anja Keß. Sie weist erneut darauf hin, dass das Familienzentrum zwar im Gebäude der Kita Kiefernzwerge untergebracht ist, aber eine eigenständig Einrichtung ist, die für alle offensteht. Jetzt freuen sich alle erst einmal auf den Fahrstuhl, den die Stadt demnächst einbauen will. Denn die Metalltreppe in die erste Etage ist für Mütter mit Kindern und Ältere beschwerlich.

Kontakt: Tel. 03366 153019