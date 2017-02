Polizeibericht Schwedt vom 24.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde. Einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten Mann nahmen Bundespolizisten am Donnerstagvormittag auf der Autobahn 11 fest. Bei der Kontrolle eines Busses ergab die Überprüfung der Personalien der Reisenden, dass es gegen einen 32-Jährigen offene Haftbefehle wegen Verstoß gegen Bewährungsauflagen und mehrerer Einbrüche gab. Denen hatte sich der Rumäne bisher entzogen. Er war für die Behörden abgetaucht. Die Beamten vollstreckten die offenen Haftbefehle. Am Freitag wurde er einem Haftrichter vorgeführt.

Einbruch inein Einfamilienhaus

Steinhöfel. Donnerstagnachmittag drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Friedrichsfelder Straße ein. Die Täter durchsuchten alle Räume. Was gestohlen wurde, wird noch aufgelistet, ebenso der durch den Einbruch entstandene Schaden. Spezialisten der Kriminaltechnik übernahmen die Spurensicherung. Die Kriminalpolizei der Inspektion Uckermark ermittelt.

Gestohlenen VWwiedergefunden

Schwedt. Einen am Montag von einem Firmengelände in der Ringstraße als gestohlen gemeldeten VW-Transporter fanden Polizeibeamte am Donnerstag im Schwedter Ortsteil Zützen. Kriminaltechniker übernahmen die Spurensicherung. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an.