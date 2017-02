Polizeibericht Bernau vom 24.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Ahrensfelde. Mit einem Telefonanruf der Polizei wurden am Donnerstagmorgen gegen fünf Uhr Anwohner in der Ahrensfelder Lessingstraße aus dem Schlaf gerissen. Die Beamten erklärten, dass die beiden Pkw der Familie gerade stark beschädigt auf der B 97 bei Cottbus gefunden wurden. Da erst bemerkten die Bestohlenen, dass ihre beiden BMW nicht mehr unter dem Carport stehen. Die Fahrzeugbesitzer stellten fest, dass in der Nacht jemand im Haus gewesen sein muss, denn die Fahrzeugschlüssel fehlten. Die Autos im Wert von 60 000 Euro wurden sichergestellt, die Spurensicherung arbeitete, die Kriminalpolizei leitete Ermittlungen ein.

Fahrkartenautomat gesprengt

Bernau. Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag einen Fahrkartenautomaten am S-Bahnhof Friedenstal gesprengt. Die Polizei erfuhr gegen 3.20 Uhr davon. Erste Untersuchungen ergaben, dass die Geldkassette noch ungeöffnet vorhanden war, der Automat jedoch nicht mehr funktionierte. Der Sachschaden beträgt rund 30 000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren, fand aber keine Reste von pyrotechnischen Erzeugnissen.

Kurze Abwesenheit reichte für Einbruch

Ahrensfelde. Nicht einmal drei Stunden Abwesenheit reichten unbekannten Tätern am Donnerstag aus, um in Ahrensfelde in ein Einfamilienhaus am Chausseedreieck einzubrechen. Zwischen 17 und 19.45 Uhr durchsuchten die Eindringlinge alle Räume, stahlen Goldschmuck. Die Schadenshöhe steht noch nicht endgültig fest.

Unfall im Kreisverkehr

Zühlsdorf. Ein Daimler-Fahrer bemerkte am Freitag um 7.45 Uhr auf der Landesstraße 21 zwischen Zühlsdorf und Abzweig Zühlslake zu spät, dass ein Kleintransporter vor ihm verkehrsbedingt bremsen musste, um in den Kreisverkehr einzufahren. An beiden Fahrzeugen entstand aber nur geringfügiger Sachschaden, teilt die Polizeiwache Oranienburg mit.

Rucksack undHaftbefehl vergessen

Eberswalde. In der Eberswalder Wilhelmstraße vergaß ein 18-Jähriger in einem Verbrauchermarkt seinen Rucksack. Dem Ladendetektiv erschien das Gepäckstück verdächtig, er rief die Polizei. Als der junge Mann wieder auftauchte, um seinen Rucksack abzuholen, wurde er festgenommen. Die Überprüfung seiner Personalien hatte ergeben, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag, was er wohl auch vergessen hatte. Er wird jetzt dem Haftrichter vorgestellt.

Berlin. Für Baumschnittarbeiten muss an diesem Sonnabend in Lichtenberg der Kreuzungsbereich Herzbergstraße/Siegfriedstraße von 12 Uhr bis zirka 15 Uhr gesperrt werden. Die Straßenbahnlinie M8 fährt in dieser Zeit mit einer Umleitung über Rhinstraße, Konrad-Wolf-Straße und Weißenseer Weg. Die Linie 21 fährt zwischen S-Bahnhof Schöneweide und Hohenschönhausen, Degnerstraße. Busse fahren als Ersatz für die M8 zwischen Roederplatz und Allee der Kosmonauten/Rhinstraße und für die Linie 21 zwischen S- und U-Bahnhof Lichtenberg/Gudrunstraße und Roederplatz.

Verkehrstipp