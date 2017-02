Johlige für kommunalen Wohnungsbau

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Wahlkampf: Der Bürgermeisterkandidat der CDU Nauen, Eckart Johlige, befürchtet mit Blick auf die Pläne von Robert Dahl, der in Elstal mehr als 100 Millionen Euro für die Erweiterung von Karls Erdbeerland investieren will, Auswirkungen für die Funkstadt, weil eine Vielzahl von Arbeitsplätzen neu entstehen wird.

"Hält der Zuzugsdruck auf Nauen weiter an, wird es unweigerlich auch zu höheren Mietpreisen kommen. Ob der private Wohnungsbau allein den wachsenden Bedarf an preisgünstigen Mietwohnungen auffangen kann, muss bezweifelt werden. Auch Nauen als Stadt sollte deshalb über kommunalen Wohnungsbau nachdenken", sagte er. Der Stadtverordnete will sich dafür offenbar aber nicht nur im Rahmen des Bürgermeisterwahlkampfs einsetzen. Mit einem weiteren Zuzug müsse überdies auch die örtliche Infrastruktur standhalten können. "Das heißt, es wird auch einen höheren Bedarf an Kinderbetreuung und Schulplätzen geben." Eigenen Angaben zufolge will er dafür sorgen, dass Nauen "fit genug für weiteres kommunales Wachstum wird". Er hofft, dass sich auch die anderen Nauener Parteien und Fraktionen in diese Richtung bewegen und auch über langfristige Perspektiven nachdenken.