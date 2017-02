Polizeibericht Oranienburg vom 24.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg. Zum Schutz seiner selbst wurde ein 31-jähriger Mann am Donnerstag gegen 19.45 Uhr in Gewahrsam genommen. Er war stark alkoholisiert in der Rungestraße unterwegs gewesen. Passanten hatten deshalb die Polizei informiert. Im Gewahrsam widersetzte er sich erheblich. Dabei trat er in Richtung der Beamten und versuchte, siemit dem Kopf wegzustoßen. Nur durch erheblichen Aufwand und unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt, konnte der Mann gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Hierbei erlitt er oberflächliche Schürfwunden an Kinn und Wange.