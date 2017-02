Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 24.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend haben Kräfte der Fahndungsgruppe des Landes und der Bundespolizei in der Rosa-Luxemburg-Straße einen Mit­- su­bishi gestoppt. Dessen Fahrer sprang nach dem Anhalten aus dem Auto und versuchte zu fliehen. Doch er kam nicht weit, denn an der Treppe zum Grenzübergang wurde er gestellt. Das Auto war in Hamburg gestohlen worden. Der 25-jährige Fahrer wurde festgenommen.

Sattelzugmaschine umgekippt

Der Fahrer eines Sattelzuges, der am Donnerstagmittag in Richtung Grenze unterwegs war, sah das Stauende zwischen den Anschlussstellen Müllrose und Frankfurt West zu spät. Er wollte nach rechts ausweichen, streifte einen anderen Sattelzug und kippte um. Der Fahrstreifen war acht Stunden gesperrt.

Honda verschwunden

Aus dem Pflaumenweg haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag einen Pkw Honda gestohlen. Das Auto war 7000 Euro wert.