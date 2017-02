Polizeibericht Seelow vom 24.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (moz) Lietzen (MOZ) Bei einem Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dorfstraße haben unbekannte Täter reichlich Beute gemacht. Wie die Polizei mitteilte, muss sich die Tat am Donnerstag zwischen 14.30 Uhr und 20.15 Uhr ereignet haben. Das ergibt sich aus der Zeit, in der laut Strafanzeige die Mieter nicht zu Hause waren.