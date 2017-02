Polizeibericht Neuruppin vom 24.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Kosmetikartikel im Wert von rund 16 Euro steckte ein 37-Jähriger am Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt an der Neuruppiner Junckerstraße in seinen Rucksack.Im Kassenbereich sprach ein Ladendetektiv den Mann an und nahm ihn mit in sein Büro. Scheinbar fühlte sich der 37-Jährige ungerecht behandelt und soll sich sehr aggressiv verhalten haben. Der aus der Ukraine stammende Mann wurde zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache gebracht. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung von 180 Euro durfte er gehen.

Fahrer verweigert Drogentest

Neuruppin (RA) Starkes Schwitzen, sehr kleine Pupillen und unangemessene Aufregung fielen Polizeibeamten bei einem 33-jährigen Dacia-Fahrer auf, den sie am Donnerstag gegen 12 Uhr an der Neuruppiner Schifferstraße kontrollierten. Der Mann verweigerte einen Drogentest, stimmte jedoch einer Blutentnahme zu. Dazu wurde er mit zur Wache genommen.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Neuruppin (RA) Mit einem nach links abbiegenden Auto stieß eine 60-jährige Radfahrerin am Donnerstagnachmittag auf der Fehrbelliner Straße in Neuruppin zusammen. Die Frau war zuvor mit ihrem Zweirad auf der falschen Straßenseite gefahren. Die Frau stürzte und wurde im Krankenhaus behandelt.

Unfall mit Wildschwein

Stendenitz (RA) Mit einem Wildschwein, das plötzlich die Straße überquerte, stieß ein 34-jähriger Audi-Fahrer am Donnerstag auf der L 16 in Richtung Stendenitz zusammen. Das Tier verendete. Der PKW blieb fahrbereit. Sachschaden: rund 600 Euro.