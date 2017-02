Polizeibericht Neuruppin vom 24.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Langen (RA) Unbekannte haben in Langen vergeblich versucht, einen Baucontainer aufzubrechen. Aufgefallen war das in der Nacht zu Freitag, nachdem ein 47-Jähriger die Polizei gerufen hatte, weil ein Mann sich auf seinem Grundstück herumtrieb. Er selbst konnte den Unbekannten aber nicht mehr stellen. Auch die Polizei entdeckte nichts, außer die Spuren am Container. Schaden: rund 500 Euro.

Sturm löste mehrfach Alarm aus

Fehrbellin (RA) Durch den Sturm sind in der Nacht zu Freitag gegen 3.40 Uhr in Fehrbellin die Alarmanlagen losgegangen. Betroffen waren ein Discounter an der Berliner Allee, ein landwirtschaftliches Gelände am Betziner Weg und die Automatentankstelle in Gewerbegebiet bei der die Videoüberwachung ausgefallen war. Alle drei Fälle wurden von der Polizei überprüft, sie konnte aber keine Gangster feststellen.