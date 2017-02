artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1554860/

Der Düsseldorfer konnte seine zweite Runde in Südafrika zwar wegen einsetzender Dunkelheit ebenso wie viele Kontrahenten nicht zu Ende spielen, er war am Freitag mit fünf Schlägen unter dem Platzstandard aber vorn dabei. Damit belegte Kieffer zwischenzeitlich den geteilten 14. Platz in der unvollständigen Gesamtwertung, die vom Engländer Paul Waring angeführt wurde. Bernd Ritthammer als 106., Sebastian Heisele als 129. und Alexander Knappe als 177. waren deutlich zurück. Der Wettbewerb soll am Samstag fortgesetzt werden.