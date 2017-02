Spendersuche für krebskranke Schülerin

artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder (MOZ) Für die lebensbedrohlich an Leukämie erkrankte Tessa Szereiks aus Birkenwerder (Oberhavel) will ihre Schule an diesem Sonnabend möglichst einen geeigneten Stammzellenspender finden. Rund 500 Besucher würden zu der Typisierungsaktion erwartet, sagt Lehrerin Petra Liese am Freitag. Jugendliche ab 17 Jahren und Erwachsene bis 55 Jahren können sich von 10 bis 15 Uhr an der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule registrieren lassen. Die Aktion wurde gemeinsam mit der DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) organisiert.