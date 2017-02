Zahl der Unfälle gestiegen

artikel-ansicht/dg/0/

Insgesamt verzeichnete die zuständige Polizeidirektion (PD) Nord einen Anstieg der Verkehrsunfälle auf insgesamt 13157. Das sind 118 mehr als im Vorjahr. Im Kreis Ostprignitz-Ruppin gab es 3373Verkehrsunfälle - 21 mehr als noch 2015. Kollisionen mit Wildtieren machten dabei etwa ein Drittel. Eine Zunahme gab es bei Unfällen, die durch das Missachten der Vorfahrtsregeln verursacht wurden.

Werden die Einwohnerzahlen ins Verhältnis zu Unfällen mit Personenschäden gesetzt, so ergibt sich laut Bernd Halle, dem Leiter der Polizeidirektion, ein höheres Risiko, im Straßenverkehr verletzt zu werden als im Landes- oder Bundesdurchschnitt. Pro 100000 Einwohner sind es in Brandenburg 454 Verletzte, in der gesamten Bundesrepublik schon 493. Für die Direktion liegt diese Zahl sogar bei 511 Verletzten. Ähnlich sieht es bei den Verkehrstoten aus. Auf Bundesebene liegt deren Zahl pro eine Million Einwohner bei 41, im Land bei 49 und im Gebiet der PD Nord bei 57 Verkehrstoten. Warum das höhere Risiko besteht, konnte Halle am Freitag bei der Vorstellung der Unfallstatistik nicht abschließend erklären.

Deutschlandweit ist die Zahl der Verkehrstoten auf dem niedrigsten Stand seit mehr als 60 Jahren gesunken. 2016 starben 3 214 Menschen bei Unfällen im deutschen Straßenverkehr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag berichtete. Das waren 245 Todesopfer weniger als im Jahr 2015 - ein Minus von 7,1 Prozent. Von 2014 auf 2015 war die Zahl der Todesopfer im Straßenverkehr hingegen gestiegen. Nirgendwo in Deutschland sank die Zahl der Getöteten so stark wie in Brandenburg. Hier kamen im vergangenen Jahr 121 Menschen ums Leben, 58 weniger als im Jahr zuvor. Das entspricht einem Minus von einem Drittel.