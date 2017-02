71-Jähriger verschwindet aus Heim

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) Ein 71-jähriger Bewohner eines Pflegeheims in Hohen Neuendorf ist am Donnerstagnachmittag von Familienangehörigen volltrunken in der Pankower Allee in Berlin gefunden worden. Er hatte die Einrichtung in der Nacht zu Donnerstag heimlich durch ein Fenster verlassen. Das teilte die Polizei am Freitag mit.