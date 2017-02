Streit um Wasserwerk beendet

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Der Bau des neuen Granseer Wasserwerkes kann im späten Frühjahr beginnen. Das Gespräch zwischen Amtsdirektor Frank Stege und Anke Freitag, Vorsteherin des Trink- und Abwasserverbandes (TAV) Lindow-Gransee, zur Gestaltung verlief am Freitag positiv. "Wir haben das Einvernehmen erteilt", sagte Stege. Mit der Verkleinerung der Grundfläche und der Verschiebung des Neubaus näher an die B 96 seien zwei Forderungen erfüllt worden. Der dritten stimmte der TAV am Freitag zu. Demnach soll das Gebäude teilweise "transparent" und die Technik so sichtbar sein. "Keine Kiste, sondern eine interessante Anlage" verspricht sich Frank Stege so. Auch nachts soll das Licht eingeschaltet bleiben.