Familienfreundliche Asylunterkunft

Frankfurt (Oder) (MOZ) Kindergarten, Unterrichts- und Gebetsräume, Arztzimmer, Verkaufsstelle: Die neue Erstaufnahmeeinrichtung in Markendorf ist eine kleine Stadt für sich. Im März sollen die ersten Flüchtlinge einziehen. Zuvor gab es am Freitag einen Tag der offenen Tür.

Tischtennisplatte und Kicker: Der Freizeitraum ist einer von mehreren Gemeinschaftsbereichen in der neuen Erstaufnahmeeinrichtung in Markendorf, von der sich auch Innenminister Karl-Heinz Schröter (mit weiß-blauer Krawatte) am Freitag ein Bild machte.

Die ersten Kinderbücher sind schon im Regal einsortiert. Auch Stofftiere, Bausteine und anderes Spielzeug stehen bereit. Das einzige, was dem kleinen Kindergarten der Flüchtlingsunterkunft noch fehlt, das sind die Kinder.

Die neue Erstaufnahme-Außenstelle des Landes ist vor allem auf die Unterbringung von Familien ausgerichtet. Das merkt man an vielen Details, wie den Farben an den Wänden, die Orientierung geben sollen, den unterschiedlich großen Zimmern, den Wickeltischen oder auch den vier Unterrichtsräumen. Ein Spielplatz ist ebenfalls in Planung.

Mitte bis Ende März werden die ersten von bis zu 280 Asylsuchenden erwartet. Das Heim ist dann eine von sechs Unterkünften der Zentralen Ausländerbehörde des Landes. Es sind Zwischenstationen, in denen die Menschen meist mehrere Monate lang auf eine erste Bearbeitung ihres Asylantrages warten. Bevor der Betrieb in Markendorf losgeht, nutzten Hunderte Anwohner am Freitagnachmittag die Gelegenheit, sich selbst ein Bild zu machen. Das Innenministerium spendierte Kaffee, Kuchen und Bockwurst. Mitarbeiter des DRK, das die Einrichtung betreiben wird, führten durch das Haus.

Neben den zweckmäßig ausgestatteten Unterkünften und Sanitäranlagen wurden auch Gebetsräume für Christen und Muslime geschaffen. Es gibt Fernsehzimmer, einen Sportraum mit Tischtennisplatte, Kickertisch und Fitnessgeräten. Dazu einen Raum zum Wäsche waschen, eine geräumige Mensa und eine Verkaufsstelle für Drogerieartikel oder andere Dinge des täglichen Bedarfs. Mehrmals in der Woche ist zudem eine Ärztin im Haus.

"Es ist eine kleine Stadt in sich. Die Bewohner finden hier alles, was sie brauchen", erklärt Hansgeorg Richter vom verantwortlichen Architekturbüro Richter-Altmann-Jyrch aus Cottbus. Das einstige Verwaltungsgebäude stand seit dem Jahr 2010 leer. Entsprechend hoch sei der Sanierungsbedarf gewesen, beispielsweise was die Haustechnik oder die Heizungsanlage betrifft, berichtet der Architekt. Hinzu kamen umzusetzende Standards für öffentliche Gebäude wie Barrierefreiheit und Sicherheitsauflagen. "Im Treppenhaus haben wir eine Absturzsicherung mit Fangnetzen eingebaut", nennt Hansgeorg Richter ein Beispiel. Das soll herumtobende Kinder vor dem Herunterfallen schützen - und auch Suizidversuche verhindern.

Eineinhalb Jahre haben die Umbauarbeiten gedauert. Gut 7,8 Millionen Euro hat das Land Brandenburg investiert. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) verteidigte am Freitag noch einmal die Standortwahl. Zum einen handele es sich um eine landeseigene Immobilie. Außerdem befinde sich in unmittelbare Nähe eine Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, das die Asylanträge bearbeitet. Deshalb sei das gut ausgebaute Heim auch für langwierige Fallentscheidungen bestens geeignet. "Die Straßenbahn und die Nähe zum Klinikum sind weitere Vorteile", sagte Karl-Heinz Schröter. Den anwesenden Markendorfern versuchte er, Ängste zu nehmen. "Ich kann Ihnen versichern: überall dort, wo wir Außenstellen betreiben, haben wir ein ganz entspanntes Miteinander."

Misstöne gab es dennoch. Der Markendorfer Dietmar Adolph beispielsweise kritisierte, dass man einerseits viel Geld für eine neue Flüchtlingsunterkunft ausgebe, anderseits jedoch Straßen und Sportplätze in dem Ortsteil verfallen lasse. "Wir erleben hier eher Ausgrenzung statt Integration", meinte er. Schröter nahm die Vorlage auf und wies auf die finanziellen Spielräume hin, die Frankfurt nach einer Einkreisung und Teilentschuldung zurückgewinnen könne - um damit auch den Ortsteilen zu helfen.

Ortsvorsteher Dieter Rudolf weiß um viele Sorgen der Markendorfer. Er sagt aber auch: "Der Ortsbeirat, der Ortsverein und der Sportverein werden die Einrichtung nach Kräften unterstützen." Das einzige, was man nicht dulden werde, "das ist Kriminalität", so Rudolf.

Laut Frank Nürnberger, Leiter der Zentralen Ausländerbehörde, sollen sich rund um die Uhr fünf Wachleute um die Sicherheit am und im Heim kümmern. Zäune oder verschlossene Türen werde es aber nicht geben. "Wir werden die Menschen auch nicht getrennt nach Nationalitäten unterbringen", sagte Frank Nürnberger. Die neue Unterkunft soll ein offenes Haus sein; mit menschenwürdigen, familienfreundlichen Wohnbedingungen.