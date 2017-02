1.436 Flüchtlinge leben im Havelland

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) m Landkreis Havelland sind aktuell 1.436 Asylsuchende und Flüchtlinge in den jeweiligen Einrichtungen untergebracht. Davon leben 994 Menschen in Gemeinschaftsunterkünften, 442 in Übergangswohnungen. Einen Aufenthaltstitel haben 365 Personen, wie Sozialdezernent Wolfgang Gall gegenüber dieser Zeitung bestätigte.

"Mit Blick auf die Herkunftsländer hat sich der Schwerpunkt in der jüngeren Vergangenheit allerdings verlagert. Im ersten Halbjahr 2015 waren es überwiegend Personen aus dem Westbalkan, die mit geringer Bleibeperspektive zu uns kamen. Ab Sommer 2015 sind überwiegend Syrer mit einer hohen Bleibeperspektive ins Havelland gekommen. Inzwischen ist der Zugang von Syrern allerdings abgeflacht. Die Hauptgruppe der Flüchtlinge umfasst derzeit Menschen aus der Russischen Föderation", sagte Gall. Eine hohe Bleibeperspektive haben übrigens Personen aus Herkunftsländern wie Syrien, Iran, Irak, Eritrea und Somalia.

Gemäß des vorläufigen Aufnahmesolls muss der Landkreis im Jahr 2017 aktuell 630 Asylsuchende und Flüchtlinge aufnehmen, jedoch wird die Zahl möglicherweise noch korrigiert, wenn Ende März die endgültigen Daten vorliegen. Im Januar dieses Jahres wurden jedenfalls 30 Flüchtlinge aufgenommen. Mit Blick auf das vergangene Jahr 2016 lag die Zahl der Asylsuchenden bei 455 Personen. Zum Vergleich: In den Vorjahren 2015 und 2014 registrierte die Kreisverwaltung 1.653 und 370 Zugänge.

Nachdem die Gemeinschaftsunterkunft am OSZ Friesack (Internat) vereinbarungsgemäß zum Jahresende hin geschlossen wurde, steht nun eine Wiedereröffnung der Gemeinschaftsunterkunft in Premnitz möglicherweise bevor. "Das hängt aber ist von der weiteren Zugangsentwicklung ab", so Gall. "Wenn sich die Zahlen, die derzeit vorgeben sind, bestätigen, dann wird diese Gemeinschaftsunterkunft wieder ans Netz gehen. Alle anderen Heime im Landkreis sind in Betrieb."

Übrigens: Das Interessensbekundungsverfahren für die fachspezifische Migrationssozialarbeit wird in Kürze abgeschlossen sein. Laut Angaben des Sozialdezernenten liegen Angebote mehrerer Träger vor, die derzeit ausgewertet werden.