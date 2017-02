Neue Seuche lässt Kastanien sterben

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1554878/

Die oft riesigen Rosskastanien, die Brandenburger Landstraßen umrahmen, sind schön anzusehen. Doch selbst Autofahrer nehmen seit Jahren wahr, dass es den Bäumen nicht gut geht. Zuerst wurden sie in den 90er-Jahren von der Miniermotte befallen - ein Schädling, der bis heute nicht unter Kontrolle gebracht werden konnte. Hinzu kam ein Pilz, der die Blätter braun färbt. Nun nistet sich in immer mehr Kastanien ein tödliches Bakterium ein.

2013 wurde der nach Angaben des Julius-Kühn-Instituts aus Indien stammende Erreger, "Pseudomonas syringae pv. aesculi" genannt, erstmals in Brandenburg nachgewiesen. 2015 trat die Krankheit schon an 15 Standorten auf, quer über das Land verteilt, wie der Pflanzenschutzdienst des Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) berichtet. Im vergangenen Jahr wurden weitere Fälle in anderen Orten festgestellt.

"Es ist zwar nicht so, dass sich diese Bakterien rasant ausbreiten", sagt Bianka Zimmer, in der Behörde für öffentliches Grün und Baumschulen zuständig. Aber genaue Aussagen darüber, welche Dimension die Kastanien-Krankheit bereits angenommen hat, könne man noch nicht treffen. Die Erreger schlummern lange Zeit unter der Oberfläche und zerstören das Rindengewebe, ohne dass es dafür äußere Anzeichen gibt. "Das kann man im übertragenen Sinne mit Aids vergleichen: Irgendwann bricht die Krankheit aus", sagte sie.

Später dann weisen die befallenen Stämme schwarze Infektionsstellen auf, aus denen eine rotbraune, harzige Flüssigkeit quillt. Es sieht fast so aus, als ob die Bäume bluten. Anschließend breitet sich Fäule aus, das Laub wird blass. "Wenn es Bäumen gut geht, können sie die Erreger abkapseln", so Zimmer. Aber die meisten Rosskastanien seien geschwächt. Als problematisch schätzt sie ein, dass sich die Bakterien auch über Tröpfchen in der feuchten Luft verbreiten. Sie dringen über Mini-Wunden in die Rinde ein und zerstören dort Zellen. "Dadurch wird die Nährstoffversorgung unterbrochen und es siedeln sich später auch noch Pilze an", erläutert Zimmer. Die Bäume, darunter meist junge Exemplare, gehen ein.

Die Expertin für Baumkrankheiten nennt den Klimawandel als entscheidenden Grund für die Ausbreitung bisher unbekannter Krankheiten und Schädlinge. Durch höhere Temperaturen und längere Trockenzeiten und dadurch verursachten Stress bei den Bäumen könnten Erreger, die bisher keine Rolle gespielt haben, nun zum Problem werden. Zudem bevorzugen Rosskastanien, von denen es weißblühende und rotblühende Sorten gibt, nicht unbedingt Sandböden, wie es sie in Brandenburg gibt.

Dennoch schreibt die Fachfrau die Kastanien nicht ab: In Parks hätten diese noch eine Zukunft, an Alleen werden sie langsam verschwinden. Dies schließe nicht aus, dass die Bäume, die durch ihre dunkelbraun-glänzenden Früchte bei Kindern äußerst beliebt sind, nicht irgendwann eine Renaissance erleben.

Nach Angaben des Landesbetriebs Straßenwesen stehen Kastanien noch auf 212 Allee-Kilometern. Insgesamt erstrecken sich Alleen auf 2300 Kilometer in Brandenburg. Bei Neupflanzungen spielten diese Bäume wegen ihrer Anfälligkeit jedoch überhaupt keine Rolle mehr, sagt Behördensprecherin Cornelia Mitschka. "Der Altbestand wird aber gepflegt."

In Berlin wird mittlerweile genau abgewogen, ob Kastanien überhaupt noch in öffentlichen Parks nachgepflanzt werden. "Das Risiko von Verlusten ist zu groß", sagt Barbara Jäckel vom Pflanzenschutzamt des Senats. Denn Baumschulen könnten nicht mehr garantieren, dass junge Kastanien erregerfrei seien. Allerdings wurden die Bakterien an Berliner Kastanien erst vereinzelt nachgewiesen. Neuruppin hatte angesichts des Miniermotten-Befalls vor Jahren die Reißleine gezogen: Dort setzt man in der Innenstadt auf andere, ebenfalls historisch verbürgte Baumarten. (Mit Adleraugen)