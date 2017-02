Union bleibt Tabellendritter

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin kann weiter von der ersten Bundesliga träumen. Nach dem verdienten 2:0-Erfolg am Freitagabend vor 20176 Zuschauern in der Alten Försterei gegen 1860 München bleibt das Team Tabellendritter.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554879/

Für Union-Trainer Jens Keller bedeutete die Partie ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Klub. Von 1992 bis 1995 absolvierte der heute 46-Jährige fünf Bundesliga- und 23 Zweitliga-Spiele. 1994 feierte er mit den Löwen den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. Während die Münchner derzeit davon soweit entfernt sind wie die Erde vom Mond, kann Keller mit seiner aktuellen Mannschaft weiter am Traum vom Sprung in die erste Liga basteln.

Dabei musste der Union-Trainervor der Partie Verteidiger Kristian Pedersen (Oberschenkelverletzung) und den erkrankten Erol Zejnullahu aus dem Kader streichen. Für den Mittelfeldspieler rückte Kapitän Felix Kroos nach seiner Gelbsperre wieder in die Startelf. Michael Parensen nahm den Part von Pedersen. Kellers Pendant Vitor Pereira hatte es da besser. Der Portugiese schickte zum dritten Mal in Folge die identische Elf auf das Spielfeld „Im letzten Heimspiel gegen Bielefeld (3:1) haben wir ein fußballerisch und läuferisch überragendes Spiel gemacht, so wollen wir das fortsetzen", gab Keller die Marschroute vor.

Entsprechend energisch agierten die Eisernen auf rutschigem Rasen. Der freigespielte Sebastian Polter scheiterte an 1860-Schlussmann Stefan Ortega (4.), der dann einen Schuss von Simon Hedlund glänzend parierte (12.). Die beste Chance vergab Kroos, der knapp am linken Pfosten vorbei zielte (21.). Die Giesinger hatten dem Tempo der Berliner wenig entgegenzusetzen. Die längst fällige 1:0-Führung fiel dann kurz vor der Pause, als Skrzybski einen aus der gegnerischen Abwehr abprallenden Ball überlegt einnetzte (40.). Im zweiten Abschnitt änderte sich am Geschehen wenig.

Union dominierte, ohne die sichere Defensive zu vernachlässigen. Angesichts der desolaten Angriffsleistungen der Sechziger kam aber selten Gefahr auf. Bestes Beispiel der Versuch von Romuald Lacazette, der aus bester Position zehn Meter am Tor vorbeizielte (55.). Wie es geht, zeigten die Unioner, die einen Ballverlust der defensiv oft Kreisliga-Niveau bietenden Gäste ausnutzten. Hedlund schob ein Querpass von Polter zu entscheidenden 2:0 ein (61.). Dass 1860 von den vergangenen vier Ligapartien drei gewann, erschloss sich dem Betrachter kaum. denn Union vergab noch weitere Möglichkeiten für einen deutlicheren Erfolg.