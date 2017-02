Sekt zum 108. Geburtstag

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Oranienburgs älteste Einwohnerin Wally Sebekow feierte am Freitag ihren 108. Geburtstag. Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke gratulierte mit einem großen Blumenstrauß und freute sich, dass der Jubilarin der Geburtstagssekt schmeckte. Wally Sebekow stammt aus Bergfelde, lebt aber schon viele Jahre in einer Oranienburger Senioreneinrichtung. Ihr nächstes Ziel sei es, den 110. Geburtstag zu feiern. "Ich wünsche, dass sie weiter bei guter Gesundheit bleibt und vielleicht einmal älteste Brandenburgerin wird", so Laesicke.