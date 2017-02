Ketzin/Havel investiert 2017 kräftig

artikel-ansicht/dg/0/

Ketzin/Havel (MOZ) Mit Erträgen in Höhe von 12.047.650 Euro rechnet die Stadt in diesem Jahr. So steht es im Haushalt der Stadt. Das entspricht etwa der Höhe der Erträge im Vorjahr. Dem stehen allerdings die mit dem Haushalt von den Stadtverordneten beschlossenen Aufwendungen in Höhe von 12.124.950 Euro gegenüber. Insgesamt hat die Stadt eine solide Finanzsituation, wie Sabine Pönisch, stellvertretende Bürgermeisterin, im Gespräch bestätigte.

Die zur Nutzung der günstigen Zinsen aufgenommenen Investitionskredite liegen aktuell noch bei gut einer Million Euro. Das ist eine Pro-Kopf-Verschuldung der Ketziner von lediglich 178 Euro. Zum Vergleich: Die Schulden des Landes Brandenburg belasten jeden Brandenburger mit 8.611 Euro. Nach Berechnungen von Kämmerin Nicole Pydde hat die Stadt zum Jahresende aber immerhin auch noch eine Million Euro in der Rücklage.

Wie aus dem Haushalt hervorgeht, wird die Stadt im laufenden Jahr wieder kräftig investieren. Dazu gehört die Erschließung von 17 neuen und etwa 500 Quadratmeter großen Baugrundstücken am Lilienweg, die 445.000 Euro kosten wird. Bis Oktober soll bereits der Straßenbau abgeschlossen sein, der WAH sorgt für Trink- und Abwasserleitungen. Die Ausschreibungen für die Grundstücke beginnen nach Informationen der Stadt in den nächsten Tagen. Das Mindestgebot ist auf 75 Euro je Quadratmeter festgelegt. 213.000 Euro gibt die Stadt für die Sanierung der Gehwege aus. Allein für die Rudolf-Breitscheid-Straße sind das 165.000 Euro, die Restsumme steht für Gehwege in der Potsdamer Straße (Höhe Fontanestraße) und in Tremmen für die Niebeder Chaussee zur Verfügung.

Entsprechend den mehrheitlichen Wünschen der Ketziner werden aus dem Bürgerhaushalt (50.000 Euro) der Spielplatz in Zachow mit neuen Spielgeräten ausgestattet und die Planungen für einen neuen Spielplatz am Brückenkopf am künftigen Wohngebiet Lilienweg bezahlt. 20.000 Euro stehen für den Spielplatz in der Etziner Sandschelle bereit. Das wird auf Vorschlag des Kinder- und Jugendrates gleichzeitig ein Jugendtreff mit überdachten Sitzmöglichkeiten sein. Erhebliche Aufwendungen sind auch für die Kitas geplant, so allein für den Ausbau des Dachgeschosses in Zachow 70.000 Euro für 20 neue Plätze. Die Außenanlagen sind im nächsten Jahr an der Reihe. 67.500 Euro kostet der neue Bolzplatz auf dem Hof der Europaschule.

Wie Kämmerin Nicole Pydde sagte, wird der Bau durch die Infrastrukturmittel von der MEAB und mit Spendengeldern möglich. Im Zusammenhang mit der Umgestaltung zum Campus entfällt künftig die Durchfahrtsstraße. Geparkt werden kann dann auf dem Gelände des ehemaligen Schulgartens. Neues entsteht auch im Strandbad. Fließen Fördermittel, sollen für 15.500 Euro Kanus angeschafft werden. Ein Biwak-Platz steht für die Wassertouristen für jeweils eine Nacht zur Verfügung. In Vorbereitung ist eine eigene Internetseite für das Strandbad, auf der auch gebucht werden kann. Im Plan 2017 ist ferner der Kunstrasenplatz vor dem Strandbad. 40.000 Euro wird er kosten. 30.000 Euro sollen Fördermittel sein. Den Rest erhält der Fußballverein Falke als Betreiber von der Stadt. Auch in die Sicherheit wird die Stadt weiter erheblich investieren. Fließen die erhofften 140.000 Euro Fördermittel, erhält Etzin ein neues Löschfahrzeug. Kosten: 280.000 Euro. Die moderne Löschtechnik passt nicht mehr in das alte Ketziner Feuerwehrgebäude. 57.000 Euro stehen für die Hallenerweiterung im Haushalt. Auch für die Kultur sind Mittel eingestellt. 53.000 Euro leistet sich die Stadt für den Erhalt und die bessere Attraktivität der Museen und Bibliotheken.